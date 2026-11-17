Pursaklar'da gönül belediyeciliği:

Pursaklar Belediyesi, sosyal dayanışmayı öncelik edinerek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi tarafından işletilen aşevinde, özellikle yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için düzenli hizmet sunuluyor. Belediye ekipleri, bu çalışmayla yalnızca günlük beslenme ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda dayanışma duygusunu güçlendiriyor.

Aşevi her gün 300 kişiye hizmet veriyor:

Aşevi bünyesinde her gün 300 ihtiyaç sahibi vatandaş için özenle hazırlanan sıcak yemekler paketleniyor ve ekipler tarafından kapılarına kadar ulaştırılıyor. Kendi yemeğini hazırlamakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik bu düzenli destek, hem fizyolojik hem de sosyal açıdan önemli karşılık buluyor.

Başkanın mesajı:

Ertuğrul Çetin hizmetin gönülden yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Aşevimizde her gün hazırladığımız sıcak yemeklerle hemşehrilerimizin kapısını çalıyoruz. Yaşlılarımızın duasında, engelli kardeşlerimizin tebessümünde, kimsesiz vatandaşlarımızın gönlünde yer bulabilmek bizim için her türlü hizmetten daha kıymetlidir. Biz istiyoruz ki Pursaklar'da hiçbir kapı umutsuzluğa, hiçbir gönül yalnızlığa açılmasın. Bir hemşehrimizin sofrasına sıcak bir aş, yüzüne küçük bir tebessüm götürebiliyorsak ne mutlu bize. Pursaklar olarak biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin hiçbir ferdinin kendisini yalnız hissetmemesi, hiçbir sofranın sıcak aşsız kalmaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Belediyenin bu çalışması, günlük beslenme desteğinin ötesinde sosyal bağlılığı artırıyor; gönül belediyeciliği yaklaşımıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı hedefliyor. Hizmetin sürekliliği, mahallelerde güven ve dayanışma duygusunu pekiştiriyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN SOFRALARINA BEREKET, GÖNÜLLERİNE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR.