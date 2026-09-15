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Pursaklar'da kantinlere sağlık ve hijyen odaklı denetim

Pursaklar Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılıyla okul kantinlerinde hijyen, son kullanma tarihi ve muhafaza şartlarına yönelik kapsamlı denetimler başlattı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Pursaklar'da kantinlere sağlık ve hijyen odaklı denetim

Pursaklar'da kantin denetimleri

Pursaklar Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla alışılmış kontrol listelerinin ötesine geçen incelemeler yapıyor.

Denetimlerin kapsamı:

Kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj bütünlüğü, muhafaza şartları, hijyen koşulları ve iş yeri düzeni titizlikle incelendi. Belediye ekipleri, raf düzeninden soğutma koşullarına kadar somut kriterlere göre denetim gerçekleştiriyor.

Belediyenin yaklaşımı ve uyarılar:

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, denetimlerin kapsamını ve amacını şu sözlerle özetledi: ‘Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Ekiplerimiz; hijyen şartlarından ürünlerin son kullanma tarihlerine, muhafaza şartlarından genel temizliğe kadar kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Amacımız yalnızca denetlemek değil, çocuklarımızın her gün güvenle tüketebileceği sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak.’

Belediye ekipleri denetimler sırasında mevzuata aykırı uygulama veya sağlık riski oluşturabilecek unsurlar tespit ettiğinde işletme sahiplerine gerekli uyarıları yaptı. Uyarılar; eksikliklerin giderilmesi, ambalaj ve saklama koşullarının iyileştirilmesi ve hijyen eğitimi alınması gibi somut adımları kapsıyor.

Pursaklar Belediyesi yetkilileri, denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca düzenli ve kararlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Ekipler ayrıca okul yönetimleriyle iş birliği içinde kantinlerin mevzuata uygunluğunu takip edecek ve gerektiğinde ek önlemler alacak.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE OKUL KANTİNLERİNDE...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE OKUL KANTİNLERİNDE DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRARAK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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