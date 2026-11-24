Pursaklar Belediyesi öğretmenlere özel yemek programı düzenledi

Pursaklar Belediyesi, eğitime ve eğitimcilere verdiği desteği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlediği yemek programıyla sürdürüldü. Etkinlik, ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirerek hem kutlama hem de bir teşekkür niteliği taşıdı. Programda Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren de hazır bulundu.

Başkanın mesajı:

Başkan Ertuğrul Çetin yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin toplum için taşıdığı değere dikkat çekti. Çetin, 'Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı bilgiyle, sevgiyle ve sabırla yetiştiren öğretmenlerimiz, toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir' ifadelerini kullandı. Ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerin rahmetle anıldığını ve tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gönülden kutlandığını vurguladı.

Programın özü:

Yemek programı, öğretmenlere yönelik minnet ve vefa duygularının ön plana çıktığı samimi bir buluşma olarak değerlendirildi. Organizasyon, eğitim camiasının toplum içindeki rolünü öne çıkarma, birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirme amacına hizmet etti. Pursaklar Belediyesi, bu tür etkinliklerle eğitime destek vermeye devam edeceğini ifade etti ve katılımcılar günün anlam ve önemine dair duygularını paylaştı.

Etkinlikte öne çıkan temaslar arasında saygı, sevgi ve eğitimin toplum inşasındaki merkezi rolü yer aldı. Program, ilçedeki eğitimcilerin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen bir araya geliş olarak kayda geçti.

EĞİTİME VE EĞİTİMCİLERE VERDİĞİ DESTEKLE BÜYÜK TAKDİR TOPLAYAN PURSAKLAR BELEDİYESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL DÜZENLEDİĞİ YEMEK PROGRAMIYLA ÖĞRETMENLERİN BU ANLAMLI GÜNÜNE ORTAK OLDU.