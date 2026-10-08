Pursaklar'da şehit düşen polis memuru Türkoğlu soruşturmasında 5 tutuklama

Pursaklar soruşturmasında son gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Pursaklar ilçesindeki uygulama noktasında şehit edilen polis memuru Ahmet Türkoğlu olayına ilişkin yeni kararlar alındı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

gözaltı ve adliyeye sevk süreci:

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; bunlardan 10 kişi emniyette yakalanarak işlemleri tamamlandı. Emniyetteki soruşturma işlemlerinin ardından bu 10 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

hakimlik kararları ve adli tedbirler:

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5 kişi tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Hakimlik, tutuklamaya karar verilen şüpheliler arasında Y.A., A.A., G.A., Y.A. ve A.Y.'nin bulunduğunu açıkladı.

Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin devam ettiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. Olay anında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Türkoğlu'nun şehit olduğu kaydedildi.

Polis memuru Türkoğlu’nun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 5 tutuklama