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Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenle uğurlandı

Pursaklar'da şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene meslektaşları, yakınları ve yetkililer katıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenle uğurlandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören

Pursaklar ilçesinde silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törenin amacı ve kapsamı

Tören, görev şehidi olan Türkoğlu'nu anmak ve ailesi ile meslektaşlarına destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Resmî tören kapsamında duygusal anlar yaşandı.

Olayın kısa bilgisi

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu meydana geldi; polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğu bildirildi. Konuyla ilgili süreçlere ilişkin resmî açıklamalar takip ediliyor.

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Şehit polis Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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