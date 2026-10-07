Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenle uğurlandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören
Pursaklar ilçesinde silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törenin amacı ve kapsamı
Tören, görev şehidi olan Türkoğlu'nu anmak ve ailesi ile meslektaşlarına destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Resmî tören kapsamında duygusal anlar yaşandı.
Olayın kısa bilgisi
Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu meydana geldi; polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğu bildirildi. Konuyla ilgili süreçlere ilişkin resmî açıklamalar takip ediliyor.
Şehit polis Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi
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