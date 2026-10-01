Pursaklar'da üretimden sofraya dayanışma ağı

Pursaklar'da üreten belediyecilik

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinde yürüttüğü üretim faaliyetleriyle elde ettiği ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıyor. Belediyenin uygulaması, yerel üretimi değerlendirmeyi ve sosyal destek mekanizmalarını bir arada işletmeyi amaçlıyor.

ürünler ve ulaşım:

Belediye ekipleri, tarım arazilerinde elde edilen bal, nohut, un ile Kurban Bayramı döneminde hazırlanan sucukları titizlikle paketleyip belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. Dağıtım süreci, ekiplerin kapı kapı ulaşımıyla organize edilerek hem üretimin ekonomiye katkısı sağlanıyor hem de doğrudan gıda desteği ulaştırılıyor.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Ertuğrul Çetin başkanlığında yürütülen çalışmalarla belediyecilik anlayışı yalnızca hizmet üretmekten öteye taşınıyor. Başkan Çetin, Pursaklar’da hiçbir ailemizin kendisini yalnız hissetmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım arazilerimizde ürettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimizle paylaşarak hem üretimin bereketini hem de dayanışmanın güzelliğini büyütüyoruz. Balımızdan nohutumuza, unumuzdan Kurban Bayramı’nda hazırladığımız sucuklara kadar elde ettiğimiz ürünleri hemşehrilerimizin sofralarına ulaştırıyoruz. Bizim için belediyecilik yalnızca hizmet üretmek değil; ihtiyaç duyulan her anda hemşehrimizin yanında olmaktır. Pursaklar’da paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül bağının daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Belediye yetkilileri, üretimden sosyal desteğe uzanan uygulamaların ilçede dayanışma kültürünü güçlendirdiğini belirtiyor. Bu yaklaşım, hem yerel üretimin değerlendirilmesine katkı sunuyor hem de ihtiyaç sahiplerine düzenli ve doğrudan destek sağlanmasının önünü açıyor.

ÜRETİM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN BAL, NOHUT VE UN İLE KURBAN BAYRAMI DÖNEMİNDE HAZIRLANAN SUCUKLAR, BELİRLENEN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILARAK SOFRALARA KATKI SAĞLANIYOR.