Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 55,3723 +0,05%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,68 +0,10%
EUR/USD 1,1255 -0,07%
Brent Petrol 101,37 +0,79%
--°

Pursaklar'da uygulama noktasında silahlı saldırı: polis memuru şehit oldu

Pursaklar'da durdurulan araçtan açılan ateşte polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu; saldırgan başından vurularak ağır yaralandı, iki kişi gözaltında.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 01:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Pursaklar'da uygulama noktasında silahlı saldırı: polis memuru şehit oldu

Olayın gelişimi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Karacaören Kavşağı TOKİ yolu üzerinde saat 23.25 civarında bir uygulama noktasında durdurulan araçtan çıkan bir şüpheli, arka kapıdan dışarı çıkarak polis memuruna iki el ateş etti. Atış sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralanarak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından araç kaçtı; olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmasıyla araçtaki diğer iki kişi yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise kendi kafasına tabancayla bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve Pursaklar Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı.

Soruşturmanın seyri

Olayın ardından emniyet birimleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yakalanan şüpheliler ve saldırganın sağlık durumuyla ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi; olay yerinde ve hastanede yürütülen çalışmalar sürüyor.

Vali Yakup Canbolat'ın açıklaması

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Pursaklar Devlet Hastanesi acil servisi önünde yaptığı açıklamada, "Maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23.25 gibi Karacaören’den TOKİ yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde üç kişi var. Üç kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu’yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik." ifadelerini kullandı.

Vali Canbolat, saldırı sonrası iki kişinin yakalandığını, saldırganın ise olaydan hemen sonra kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet diledi.

ANKARA&#039;NIN PURSAKLAR İLÇESİNDE UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN BİR ARAÇTAN ATEŞ AÇILMASI SONUCUNDA...

ANKARA'NIN PURSAKLAR İLÇESİNDE UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN BİR ARAÇTAN ATEŞ AÇILMASI SONUCUNDA POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU ŞEHİT OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da iki ailenin yıkımına neden olan kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı
images

Düzce'de hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı
images

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması
images

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum'da iki ailenin yıkımına neden olan kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Düzce'de hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi