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Pursaklar'da yeni imar yolları ile ulaşım ağı güçlendiriliyor

Pursaklar Belediyesi, yeni imar yolları açarak ilçenin ulaşım altyapısını güçlendiriyor; çalışmalar güvenli, konforlu ulaşım ve şehirleşmeye katkı sağlamayı hedefliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Pursaklar'da yeni imar yolları ile ulaşım ağı güçlendiriliyor

Pursaklar'da ulaşım altyapısına yeni yatırımlar

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki büyüme ve yeni yerleşim alanlarının yol ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir yol yapım programı yürütüyor. Açılan yeni imar yolları ile hem günlük ulaşım rahatlatılmak hem de bölgelerin planlı gelişimine altyapı desteği sağlanması hedefleniyor.

çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yol güzergâhlarında gerekli düzenlemeler yapılıyor. Zemin hazırlığı ve yol açma işlemlerinin ardından yolların daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için üstyapı çalışmalarına geçiliyor. Bu süreçte Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda altyapı ve taşıma güvenliğini sağlayacak adımlar atılıyor.

beklenen etkiler:

Belediye yetkilileri, açılan yolların ulaşım ihtiyaçlarına hızlı çözümler üreteceğini ve bölgedeki yapılaşma ile şehirleşme sürecine katkı sunacağını vurguluyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin çalışmalarla ilgili olarak ilçenin büyüme ve gelişme sürecini doğru planlanmış ulaşım altyapısıyla desteklediklerini belirtti: ‘Pursaklar’ımız her geçen gün büyüyen, gelişen ve yeni yaşam alanlarıyla genişleyen bir ilçe. Biz de bu gelişimi doğru planlanmış güçlü bir ulaşım altyapısıyla destekliyoruz. Açtığımız yeni imar yollarıyla hem bugün yaşanan ulaşım ihtiyaçlarına çözüm üretiyor hem de ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli, rahat ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarımızı ilçemizin dört bir yanında sürdüreceğiz’.

Belediye ekipleri, projeyi kademeli ve öncelikli ihtiyaçlara göre yürütürken, yeni yolların kısa vadede trafik akışına olumlu etkileri olması ve uzun vadede bölgesel gelişimi teşvik etmesi bekleniyor. Vatandaşlara daha erişilebilir, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlamayı amaçlayan çalışmalar ilçenin farklı noktalarında devam ediyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, İLÇENİN GELİŞEN BÖLGELERİNDE ULAŞIMI RAHATLATMAK VE YENİ YERLEŞİM...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, İLÇENİN GELİŞEN BÖLGELERİNDE ULAŞIMI RAHATLATMAK VE YENİ YERLEŞİM ALANLARININ YOL İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA YENİ İMAR YOLLARI AÇIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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