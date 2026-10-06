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Pusetin altındaki tuzak: Tekirdağ'da uyuşturucu saklama yöntemleri gün yüzüne çıktı

Tekirdağ'da iki haftada 175 olayda 207 şüpheliye işlem yapıldı; 1 kilo 718 gram uyuşturucu ve araç ile pusetlerde gizlenen maddeler ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pusetin altındaki tuzak: Tekirdağ'da uyuşturucu saklama yöntemleri gün yüzüne çıktı

Tekirdağ'da iki haftalık uygulama:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 11 ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine ve gençleri korumaya yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Son iki haftada yürütülen operasyonlarda 175 ayrı olay tespit edilerek, toplam 207 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

gizleme yöntemleri ve tespit edilen düzenekler:

Çalışmalarda, zehir tacirlerinin izini sürerken araçlarda oluşturulmuş gizli düzenekler bulundu. Ayrıca, bazı uyuşturucuların dikkat çekmemek için evcil hayvan pusetlerine saklandığı tespit edildi. Bu bulgular, suç örgütlerinin malzemeyi saklama konusunda çeşitlendirdikleri yöntemleri gözler önüne serdi.

ele geçirilen miktarlar ve tutuklamalar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 kilo 718 gram çeşitli uyuşturucu madde, 8 bin 890 sentetik ecza hapı, 11 bin 684 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş materyal, 5 kök kenevir ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 955 TL para yer aldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 43 şüpheli saptanırken, bu suçlardan işlem yapılanlardan 18 şüpheli tutuklandı ve 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

emniyetin uyarısı ve sonraki adımlar:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların ihbarlarının önemine vurgu yaptı ve çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini bildirdi. Yetkililer, özellikle gençleri hedef alan ticaretin önlenmesi için toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini belirtti.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLEN 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN, OPERASYONLARDA...

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLEN 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN, OPERASYONLARDA ARAÇLARDAKİ GİZLİ DÜZENEKLER İLE EVCİL HAYVAN PUSETLERİNE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCULAR DA ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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