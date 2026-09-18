Putin elektronik oy kullanırken görüntülendi

seçimler ve putin'in uzaktan oy kullanması:

Rusya’da Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez parlamento seçimleri gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Vladimir Putin, oyunu bilgisayar üzerinden elektronik ortamda kullandı ve bu anlara ait bir fotoğraf paylaşıldı. Son yıllarda oyunu uzaktan kullanmayı tercih eden Putin, 2024'te devlet başkanlığı seçimlerinde ve Moskova Şehir Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanmıştı; daha önce Moskova belediye başkanlığı seçimleri de dahil olmak üzere oylamalara uzaktan katılmıştı.

seçimin kapsamı ve katılımcı partiler:

Seçimler, 9. Devlet Duması için milletvekillerini belirlemek üzere yapılıyor ve oy verme işlemi 20 Eylül'e kadar sürecek. İlk kez, Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya sakinleri Rus parlamentosunun alt meclisi için düzenlenen yasama seçimlerine katılıyor.

Seçimlere Birleşik Rusya, Rusya Komünist Partisi (CPRF), Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR), Yeni İnsanlar, Adil Bir Rusya, Sosyal Adalet İçin Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri, Rodina, Doğrudan Demokrasi Partisi ve Ekolojik Partisi Yeşiller katılıyor. Ayrıca 39 bölgede parlamento, 10 bölgenin idari merkezinde yerel meclis seçimleri yapılıyor.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN