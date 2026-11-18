APEC'de öne çıkan mesajlar:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'nde geniş katılıma işaret ederek konuşmasına 2012'deki ilk Rusya ev sahipliğini hatırlatarak başladı. O dönemde Asya-Pasifik bölgesinin küresel ekonomideki rolünün artacağı öngörülmüştü; Putin, bugün bu öngörülerin gerçeğin çok ötesine geçtiğini vurguladı.

Asya-Pasifik'in yükselişi:

Putin, bölgenin küresel ekonomik ağırlığını sayılarla özetledi: APEC ülkeleri dünya gayrisafi yurt içi hasılasının %60'tan fazlasını, dünya nüfusunun %36'sını, küresel mal ticaretinin %50'sini ve hizmet ticaretinin %35'ini oluşturuyor; dünya doğrudan yabancı yatırımlarının da %60'tan fazlası bu bölgeye akıyor. Bölge, geniş tüketici pazarları, önde gelen şirketler ve ileri araştırma ile eğitim merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Putin ayrıca gelişmekte olan ülkelerin payının 1990'da %35 iken 2026'da %61 seviyesine çıktığını belirterek, değişimin Asya-Pasifik'te başladığını ve bölgesel modelin daha yatay ve çok yönlü ilişkilere işaret ettiğini söyledi.

Batı eleştirisi ve Rusya'nın dayanıklılığı:

Putin üstü kapalı şekilde eski hegemon güçleri eleştirerek, bazı ülkelerin diğerlerinin ilerlemesini engellemeye çalıştığını ifade etti. Yaptırımların etkisini değerlendirirken, Rusya'nın maruz kaldığı baskılara atıfla "cezalandırıcı tedbirlerin sayısı bakımından dünya rekoru kıran ülkemiz" ifadesini kullandı ve bu tecrit girişimlerinin başarısız olduğunu savundu. Bununla birlikte, yaptırımların Rusya için teşvik niteliğinde olduğunu, teknolojik güçlenmeye, iş gücü verimliliğinin artmasına ve ileri teknoloji üretimine yönelmede katalizör olduğunu söyledi.

Putin, ekonomiye ilişkin verileri de paylaştı: Rusya'nın GSYH'sinin son üç yılda %10'dan fazla arttığını, işsizlik oranının %2,3 ile düşük seviyede olduğunu, enflasyonun kontrol altında olduğunu ve kamu borcunun yaklaşık %17 ile dünyanın en düşük oranlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca dolar ve euroyu terk etmediklerini, ancak bu para birimlerinin kullanımının engellendiğini kaydetti.

Teknoloji ve dijital dönüşüm alanında ise Putin, iki öncü dil modelinin dünyanın en iyileri arasında yer aldığını, Rus şehir hizmetleri platformlarının yaklaşık 40 ülkede faaliyet gösterdiğini, Rus çevrim içi pazaryerlerinin dünya çapında en büyük 10 platform arasında bulunduğunu ve finans kuruluşlarının hizmet kalitesi açısından lider konumda olduğunu vurguladı.

Gıda güvenliği ve üçlü görüşmenin önemi:

Putin, Rusya'nın buğday ve gübre ihracatında lider olduğunu, hem bölgesel hem de küresel gıda güvenliğine önemli katkılar sunduklarını ve Asya-Pasifik çerçevesinde tedarik hacmini genişletmeye hazır olduklarını söyledi. Konuşmasını küresel ayrışma yerine diyalog, hegemonya yerine eşitlik ve tecrit yerine ortaklık çağrısıyla tamamlayan Putin, APEC platformunun liderler arasında yapıcı diyalog için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Bu bağlamda Putin, Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmenin önemli kazanımlar sağlayabileceğini düşünüyorum ifadesiyle üçlü buluşmanın potansiyel faydalarına dikkat çekti.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, ÇİN’İN SHENZEN KENTİNDE DÜZENLENEN ASYA-PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (APEC) ZİRVESİ’NDE KONUŞTU