Putin, üçlü müzakerelerin 10 kasım civarında yeniden başlamasına kapıyı araladı

Putin ve Witkoff buluşmasının çerçevesi:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li müzakereci Steve Witkoff arasında St. Petersburg’da gerçekleştirilen yaklaşık üç saatlik görüşmenin sonuçları, Kremlin tarafından Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov aracılığıyla kamuoyuna aktarıldı. Uşakov, görüşmenin kapsamlı ve samimi geçtiğini bildirirken, toplantıya Jared Kushner’ın rahatsızlığı nedeniyle yüz yüze katılamadığını ve uzaktan bağlantıyla yer aldığını belirtti.

üçlü görüşmelerin yeniden başlatılması:

Görüşmede ön plana çıkan unsur, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla yürütülecek üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması oldu. Uşakov’un aktardığına göre Putin, Witkoff’a Rusya’nın 10 kasım civarında ana konu üzerinde üçlü görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu iletti. Söz konusu ana konu, metinde belirtildiği üzere Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sistemi kurulmasına ilişkindir. Witkoff ise böyle bir kararın Başkan Trump tarafından memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.

Uşakov ayrıca Witkoff’un Oslo’daki görüşmelerin içeriği ve Avrupalıların ile Kiev’in yaklaşımlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştığını, fakat bu yaklaşımların Ukrayna krizinin çözümü açısından yeterli veya etkili nitelikte görülmediğini vurguladığını aktardı. Putin ve Witkoff arasında, Ukrayna’da kalıcı barışın nasıl sağlanabileceği yönünde görüş alışverişinin yapıldığı ifade edildi.

iran ve ekonomik gündemin yeri:

Toplantıda yalnızca Ukrayna meselesi ele alınmadı. Witkoff ile yapılan görüşmede Orta Doğu’daki durum ve özellikle İran konusu da gündeme geldi. Uşakov’un aktardığına göre Putin, diplomatik yolların tükenmediğini ve Rusya’nın stratejik ortağı Tahran ile siyasi-diplomatik bir anlaşmaya varılmasının mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı. Rusya’nın İran sorununa siyasi ve diplomatik çözüm bulunmasına yönelik çabaları kolaylaştırma isteğini sürdüreceği teyit edildi.

Bunun yanında Putin ve Witkoff’un, iki ülke arasında büyük ölçekli ortak ekonomik projelerin ele alındığı bir görüşme de gerçekleştirdiği bildirildi. Bu, hem siyasi hem ekonomik kanallarda iletişimin sürdüğünü gösteren bir unsur olarak sunuldu.

Toplantının son bölümünde Uşakov, Hubbard isimli kişinin serbest bırakıldığını ve ABD’ye iade edilmek üzere Pulkovo havaalanında Witkoff’a teslim edildiğini belirtti. Bu gelişmenin, görüşmenin pratik çıktılarından biri olarak verildiği kaydedildi.

Rusya ile ABD arasındaki bu temaslar, ilerleyen günlerde üçlü formatta ve bölgesel gündem maddeleri bağlamında yeni adımların atılıp atılmayacağını belirleyecek. Kremlin kaynaklarının aktardıkları, sürecin hem diplomatik hem de güvenlik parametreleri etrafında şekilleneceğini işaret ediyor.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, 3 SAAT SÜREN GÖRÜŞMEDE ABD'Lİ MÜZAKERECİ STEVE WİTKOFF'A RUSYA'NIN UKRAYNA KONUSUNA YÖNELİK ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERE 10 KASIM CİVARINDA YENİDEN BAŞLAMAYA HAZIR OLDUĞUNU İFADE ETTİ.