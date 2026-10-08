Putin ve Pezeşkiyan çözüm için iş birliği mesajı verdi

Putin'in Türkmenistan ziyareti ve görüşmeleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'a geldi. Ziyaret kapsamında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya gelen Putin'in gündeminde iki ülke ilişkilerinin mevcut durumu ve geliştirilmesi yer aldı. Kremlin açıklamasına göre taraflar, hızla gelişen ilişkilerin ele alındığını bildirdi.

Ekonomik ve stratejik iş birliği

Putin, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüştü. İran basınında aktarılanlara göre görüşmede enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret gibi kilit sektörlerde iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hızla sonuçlandırılması üzerinde duruldu. Taraflar, ulusal çıkarlar doğrultusunda kapsamlı iş birliğini genişletme kararlılıklarını teyit etti.

Orta Doğu çatışmalarına katkı mesajı

Rus lider, görüşmede Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Putin, 'Bu durumun çözümüne katkıda bulunmak için gücümüz dahilinde olan her şeyi yapmaya hazırız' ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, İran'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşın sona erdirilmesi için 'gerçek çabalar' ortaya koyduğunu kaydetti.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN