Putin ve Witkoff görüşmesinde dizel sevkiyatı ve serbest bırakma kararı

Putin ile ABD’li müzakereci St. Petersburg’da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Konstantin Sarayı’nda ABD’li müzakereci Steve Witkoff ile görüştü. Toplantıya Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ve Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev de katıldı. Görüşmede, iki ülke arasında son dönemde ilerleme kaydedilen ekonomik konular ve Ukrayna krizin çözümüne ilişkin girişimler ele alındı.

Görüşmenin ana gündemleri:

Putin, toplantıda özellikle Ukrayna krizinin sonuçlarına ilişkin ilgi ve çabalardan dolayı Başkan Trump ve eşi Melania Trump için teşekkürlerini iletilmesini istedi. Putin, insani kayıplara dikkati çekerek, çatışmanın hem asker hem de sivil boyutlarının sonlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Putin, Orta Doğu ve İran çevresindeki durumlarla ilgili değerlendirmeleri duymaktan memnuniyet duyacağını belirtti; bölgedeki krizlerin çözümünde Rusya’nın önerileri ve iş birliği niyeti gündeme geldi.

Oslo görüşmeleri ve üçlü format önerisi:

Witkoff, daha önce Norveç’te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak Oslo’daki müzakerelerin verimli geçtiğini ve ilerleme kaydedildiğini söyledi. Witkoff, Ukrayna, Rusya ve ABD’nin katılımıyla üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasının değerlendirilebileceğini ve teknik uzmanların da sürece dahil olabileceğini belirtti.

Witkoff ayrıca, tarafların barışçıl çözüme yönelik yaklaşımlarını özetleyen belgeler getirdiğini; bu belgelerin Putin tarafından incelenmesini talep ettiğini ifade etti. Toplantıda ayrıca Jared Kushner’in kısa süre içinde telefonla bağlanabileceği bildirildi.

Dizel anlaşması ve ekonomik etkiler:

Görüşmenin dikkat çeken ekonomik boyutu, dizel yakıt ihracatına ilişkin gelişmeler oldu. Witkoff, yaptırımların kaldırılmasına dair teşekkürlerini iletti. Putin, iki tarafın tedarik açıklamasının ardından dünya piyasalarında dizel fiyatlarının yüzde 5-6 oranında düştüğünü söyledi.

Putin, sevkiyat hazırlıkları kapsamında birkaç geminin hazırlandığını ve ilk kafilenin ayrılacağını; ilk tankerin 40 bin tonluk yüküyle 2-3 gün içinde yola çıkacağını belirtti. Putin, sürecin devamı için gerekli olan tek koşulun uygun finansmanın sağlanması olduğunu vurguladı ve ayrıca Amerikan pazarına büyük miktarlarda gübre tedarik edilebileceğini ekledi.

Serbest bırakma ve diplomatik adımlar:

Witkoff, Rusya’nın paralı askerlik suçlamasıyla hüküm giyen 75 yaşındaki emekli öğretmen Stephen Hubbard’ı serbest bıraktığını açıkladı; Putin de Hubbard’ın şu anda Pulkovo Havalimanı’nda olduğunu belirtti. Witkoff, bu adım için Putin’e teşekkür etti.

Taraflar, görüşmede hem siyasi hem de ekonomik kanallarda iş birliğini güçlendirme niyetlerini teyit ederken, Ukrayna-Rusya çatışmasının çözümüne yönelik somut adımlar için teknik düzeyde çalışmaların ve finansal mekanizmaların önemine dikkat çekti.

Toplantı, hem bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunma çabalarını hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin normalleşmesine dair adımları gündeme taşıdı; taraflar önümüzdeki günlerde atılacak adımları ve önerilen belgelerin değerlendirilmesini sürdüreceklerini bildirdi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, ST. PETERSBURG KENTİNDEKİ KONSTANTİN SARAYI'NDA ABD'Lİ MÜZAKERECİ STEVE WİTKOFF'U KABUL ETTİ.