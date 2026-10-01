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Pütürge'de uzman kadro genişliyor, sağlık hizmetleri güçleniyor

Pütürge Devlet Hastanesi'ne Uzm. Dr. Esra Yavemlier (Kadın Doğum) ile Uzm. Dr. Esra Görez (İç Hastalıkları) atandı; ilçede hizmet ve takip kapasitesi artacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Pütürge'de uzman kadro genişliyor, sağlık hizmetleri güçleniyor

Pütürge Devlet Hastanesi kadrosunda iki yeni uzman

Pütürge Devlet Hastanesi’nin uzman hekim kadrosuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Esra Yavemlier ile İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Görez atandı. Yapılan atamalar hastanenin hizmet yelpazesinin genişlemesine ve ilçe halkının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşmasına olanak tanıyacak.

kadrosal değişikliğin kadın sağlığına etkisi:

Uzm. Dr. Esra Yavemlier ile Pütürge Devlet Hastanesi’nde ilk kez Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı görev yapacak. Bu değişiklik sayesinde gebelik takibi, kadın hastalıklarının muayene ve tedavisi ile ultrasonografi eşliğinde anne ve bebeğin değerlendirilmesi gibi hizmetler ilçede verilebilecek. Sonuç olarak, özellikle gebelik döneminde uzman hekim takibi gereken kadınların Malatya şehir merkezine gitme ihtiyacının azalması bekleniyor.

kronik hastalık takibi ve diyaliz hizmetlerinde iyileşme:

İç Hastalıkları uzmanı sayısının ikiye çıkmasıyla birlikte diyabet, hipertansiyon, tiroid hastalıkları, kansızlık ve diğer kronik hastalıkların takip ve tedavisinde kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca diyaliz tedavisi gören hastaların dahiliye uzmanı kontrolündeki takiplerinin daha düzenli ve kesintisiz yürütülmesine katkı sunulacak.

Yeni atamalarla Pütürge’de sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve vatandaşların daha fazla sağlık hizmetine kendi ilçelerinde ulaşabilmesi hedefleniyor.

PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ’NDE UZMAN HEKİM KADROSU GÜÇLENİYOR

PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ’NDE UZMAN HEKİM KADROSU GÜÇLENİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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