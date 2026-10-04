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Pütürge'den Teknofest başarısı: robot takımı Türkiye dördüncüsü

Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 9 aylık çalışmayla tasarladıkları robotla TEKNOFEST Robolig'de Türkiye dördüncüsü oldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Pütürge'den Teknofest başarısı: robot takımı Türkiye dördüncüsü

pütürge ekibinin yükselişi:

Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Pütürge Robotik Takımı, yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından TEKNOFEST Robolig yarışmasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Takım, görevleri yerine getirebilen robot araç geliştirerek 5 bin takım arasından ilk 20'ye girip finale yükseldi ve final müsabakalarında Türkiye dördüncüsü oldu.

robotun teknik yetenekleri:

Takımın geliştirdiği robot, aynı sistem içinde hem koli hem de enerji halkalarını taşıyabiliyor. Araç, zipline hattında yere temas etmeden hem ileri hem de geri hareket edebiliyor; bu sayede hat üzerindeki görevleri hassas şekilde yerine getirebiliyor. Ayrıca robotun dikey asansör sistemi de görevlerde öne çıkan unsurlardan biri oldu.

başarıya yerel yansımalar:

Bu derece kente sevinçle karşılandı; öğrenciler ve öğretmenleri tebrik edildi. Başarı, kısa süreli bir yarışması sonucu olmaktan ziyade yaklaşık dokuz aylık planlı çalışmaların ve ekip disiplininin ürünü olarak sunuluyor. Okulun ve takımın ortaya koyduğu performans, bölgedeki eğitim ve teknoloji odaklı projelerin motivasyonunu artırıcı nitelikte değerlendirildi.

PÜTÜRGE ROBOTİK TAKIMI TEKNOFEST’TE TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

PÜTÜRGE ROBOTİK TAKIMI TEKNOFEST’TE TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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