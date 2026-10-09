Queropalca'da 'Hitler Mussolini' adını taşıyan aday belediye yarışında öne geçti

Seçim sonuçları ve temel veriler:

Peru'nun Huanuco bölgesine bağlı Queropalca semtinde 4 Ekim'de düzenlenen yerel seçimlerde Hitler Mussolini Simeon Flores en çok oyu alan aday olarak öne çıktı. Seçimde kaydedilen 663 geçerli oyun 229'unu alan Flores, yüzde 34,54 oranıyla yarışı ilk sırada tamamladı. Yaklaşık 730 kişinin yaşadığı Queropalca'da, en yakın rakibi Gaspar Benilde Osorio Zambrano 204 oy alırken aradaki fark 25 oy olarak kayda geçti.

Sonucun resmi olarak kesinleşmesi için seçim tutanaklarının yetkili mercilerce onaylanması bekleniyor. Yerel yetkililer açıklamalarında, sayımların tamamlandığını ancak tutanakların resmi süreci izleyeceğini belirtti.

Adayın siyasi geçmişi ve parti tercihi:

45 yaşındaki Flores, 2023 yılında kurulan merkez sol görüşlü 'Ahora Nacion' (Şimdi Ulus) partisinden aday gösterildi. Yerel haberlerin aktardığına göre Flores'ün bu adaylığı, onun aynı ideolojiyi doğrudan savunduğuna dair bir kanıt olarak değerlendirilmemekte; parti kaydı ve aday profili sosyal demokrat bir çizgiye işaret ediyor. Bazı kaynaklar Flores'ün geçtiğimiz yıl sağ görüşlü 'Fuerza Popular' (Popüler Güç) partisinden ayrıldığını aktardı.

Seçim kampanyası ve bölgedeki siyasi dengelerle ilgili yerel yorumlarda, Flores'ün adının tarihteki figürlerle benzerlik taşımasının tercih sebebi mi yoksa farklı bir motivasyon mu olduğu tartışıldı. Ancak yerel basın, isim benzerliğinin adayın ideolojik olarak Hitler veya Mussolini ile bağlantılı olduğuna dair doğrudan delil sunmadığını vurguladı.

Tepkiler, geçmiş örnekler ve yerel bağlam:

Flores'ün adı ulusal ve uluslararası medyada ilgi uyandırdı; sosyal medyada paylaşılan haberler geniş yankı buldu. Peru'da sıra dışı aday isimleri daha önce de gündeme gelmişti: 2018'de Yungar bölgesinde Hitler Guesclin Alba Sanchez'in belediye seçimini kazanması ve aynı süreçte Lenin Vladimir Rodriges'in adaylığı hatırlatıldı. Bu örnekler, bazı kişilerin tarihi figürlerin isimlerini benimsemelerinin siyasal ya da ideolojik bağlamdan ayrı bir kültürel veya şahsi tercih olabileceğini gösteriyor.

Yerel analistler, Queropalca gibi küçük topluluklarda aday tercihlerini etkileyen unsurların isimlerin ötesinde kişisel ilişkiler, yerel ihtiyaçlara yönelik vaatler ve örgütlenme gücü olduğunu belirtiyor. Flores'ün zaferinin resmileşmesi halinde, yeni dönemde yerel yönetim programı ve öncelikleri yakından izlenecek.

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