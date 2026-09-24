Dolar 48,8499 +0,04%
Euro 55,6586 0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.765,81 -0,24%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,33 +3,15%
--°

rabiot: uluslar ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz

Adrien Rabiot, Türkiye maçı öncesi Zidane etkisini, takım düzenindeki değişimleri ve hedeflerini anlattı; 'Uluslar Ligi’ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz.'

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:42

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 19:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

rabiot: uluslar ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz

rabiot: uluslar ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz

Fransa Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki Türkiye maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Rabiot, teknik ekipteki değişikliklerin takım üzerinde etkileri ve Fransa’nın turnuvadaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

zidane sonrası oyun düzeni ve takımda gözlemler:

Rabiot, Zidane'ın gelişiyle bazı düzen farklılıkları olduğunu söylerken, bunun temel amacın dışında bir yenilik olmadığını vurguladı. Rabiot'un ifadelerine göre: 'Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti. Yeni bir şey yok tek istediğimiz kazanmak. Oyun düzeninde hiçbir farklılık yok. Benim oynadığım alanda değişiklik olacak. Zidane geldikten sonra sağ ve sol bekte çok hücum oyunu olmayacağını size iddia ediyorum.'

Oyuncu, teknik direktörü kişisel olarak iyi tanımadığını, ancak Zidane'ın günlük hayatta oyunculara önem verdiğini, bazen sessiz fakat bakışlarıyla takıma yardımcı olduğunu belirterek çalıştığı ismi 'efsane' olarak tanımladı.

hedefler ve Türkiye yorumu:

Rabiot, Fransa cephesindeki ortak hedefi netleştirdi: 'Hocamız başta olmak üzere yenilikler var ama bizim tek amacımız kazanmak. Tüm teknik heyet dahil Uluslar Ligi’ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz.' Ayrıca Türk futbolu için, burada sıcak bir futbol camiası olduğunu ve Fransa'nın profesyonel yaklaşımıyla sahada rahat bir oyun sergilemeyi amaçladığını ekledi.

eski takım arkadaşı merih demiral'a dair sözler:

Günlük sorular arasında eski takım arkadaşı Merih Demiral hakkında da konuşan Rabiot, 'Benim oyuncu arkadaşım. Gittikten sonra konuşamadık ama umarım sahada yarın beraber oynarız' diyerek iyi dileklerini iletti ve maç öncesi sportif yaklaşımını korudu.

FRANSA MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU ADRİEN RABİOT, TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, &quot;ULUSLAR...

FRANSA MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU ADRİEN RABİOT, TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "ULUSLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK VE LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli stadında moralli hazırlık
images

Montella'dan fransa maçı öncesi gerçekçi uyarı: eksikler süreci etkiliyor
images

Salih Özcan: Fransa önünde hedef yeni bir sayfa
images

Çorum FK Antalya'da yoğun tempoyla kritik maçlara hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Netanyahu kürsüdeyken BM Genel Kurulu'nda boş koltuk manzarası

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı

Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği