rabiot: uluslar ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz

Fransa Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki Türkiye maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Rabiot, teknik ekipteki değişikliklerin takım üzerinde etkileri ve Fransa’nın turnuvadaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

zidane sonrası oyun düzeni ve takımda gözlemler:

Rabiot, Zidane'ın gelişiyle bazı düzen farklılıkları olduğunu söylerken, bunun temel amacın dışında bir yenilik olmadığını vurguladı. Rabiot'un ifadelerine göre: 'Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti. Yeni bir şey yok tek istediğimiz kazanmak. Oyun düzeninde hiçbir farklılık yok. Benim oynadığım alanda değişiklik olacak. Zidane geldikten sonra sağ ve sol bekte çok hücum oyunu olmayacağını size iddia ediyorum.'

Oyuncu, teknik direktörü kişisel olarak iyi tanımadığını, ancak Zidane'ın günlük hayatta oyunculara önem verdiğini, bazen sessiz fakat bakışlarıyla takıma yardımcı olduğunu belirterek çalıştığı ismi 'efsane' olarak tanımladı.

hedefler ve Türkiye yorumu:

Rabiot, Fransa cephesindeki ortak hedefi netleştirdi: 'Hocamız başta olmak üzere yenilikler var ama bizim tek amacımız kazanmak. Tüm teknik heyet dahil Uluslar Ligi’ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz.' Ayrıca Türk futbolu için, burada sıcak bir futbol camiası olduğunu ve Fransa'nın profesyonel yaklaşımıyla sahada rahat bir oyun sergilemeyi amaçladığını ekledi.

eski takım arkadaşı merih demiral'a dair sözler:

Günlük sorular arasında eski takım arkadaşı Merih Demiral hakkında da konuşan Rabiot, 'Benim oyuncu arkadaşım. Gittikten sonra konuşamadık ama umarım sahada yarın beraber oynarız' diyerek iyi dileklerini iletti ve maç öncesi sportif yaklaşımını korudu.

FRANSA MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU ADRİEN RABİOT, TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "ULUSLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK VE LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ" DEDİ.