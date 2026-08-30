Radoi maçın ardından: hakim oyun ama beklenen sonuç yok

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Çaykur Rizespor’a 1-2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi puanını 6ya yükseltirken, Gaziantep FK ligde ilk yenilgisini alarak 4 puanda kaldı. Maçın genel görüntüsü ev sahibi ekibin oyuna hakim olduğuna işaret etti, ancak skor beklentileri karşılamadı.

radoi'nin değerlendirmesi:

Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Mirel Radoi, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduğunu söyledi ve maçın bazı noktalarına dikkat çekti. Radoi, "Maça biraz rahat başladık ve tam konsantre olamadık. Rizespor oyuna bizden daha çok odaklanmıştı. 2 gol yedik ama bu gollere hafta içi çalışmıştık. Takıma bunları göstermiştik." ifadelerini kullandı.

Teknik adam, gole neden olan pozisyonlar ve kaçırılan fırsatların maç sonucunu belirlediğini vurguladı: "Girdiğimiz ve kaçırdığımız net pozisyonlar vardı. Maçın geneline baktığımız zaman genel olarak oyunu domine ettik ama istediğimiz sonucu alamadık." Radoi ayrıca değerlendirmesinde, "Bana sorarsanız bugün 1 puandan fazlasını hak etmiyorduk. Bugün bir beraberlik alabilirdik." diyerek sahadaki dengenin tartışmalı olduğunu ifade etti.

kadro, sakatlık ve taraftar tepkisi:

Radoi, takımın yapısı ve eksikleri hakkında da açıklama yaptı. Transferlerle ilgili sorulara "Transfer konusunu kulübe sormanız lazım." yanıtını veren teknik direktör, ikinci ligden gelen oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Bazı oyuncuların sakat olması nedeniyle kadroda yer alamadığını ve bu durumun belirli mevkilerde yetersizlik yarattığını söyledi. Özellikle sol bek hattında iki farklı profilin bulunduğuna dikkat çekti.

Taraftar tepkisine değinen Radoi, Stefan aleyhine gösterilen reaksiyonu anlayamadığını belirtti ve bu konudaki tavrını şöyle aktardı: "Stefan’a neden tepki gösterildiğini de anlamadım. Onların hakkıdır, taraftarlar tepki gösterebilir. Taraftalar 6 oyuncuyu ıslıklasa onların hepsini mi değiştirmemiz gerekiyor". Teknik direktörün sözleri, hem saha içi tercihleri hem de kısa vadeli kadro planlaması açısından tartışma başlattı.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ MİREL RADOİ, ÇAYKUR RİZESPOR'A MAĞLUP OLDUKLARI MAÇIN ARDINDAN, "GENEL OLARAK OYUNU DOMİNE ETTİK AMA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK" DEDİ.