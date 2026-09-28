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RAF Fairford çevresindeki operasyonda 5 kişi polis kefaletiyle serbest bırakıldı

RAF Fairford yakınında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi polis kefaletiyle serbest bırakıldı; soruşturma sürüyor ve sıkı şartlar uygulanıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

RAF Fairford çevresindeki operasyonda 5 kişi polis kefaletiyle serbest bırakıldı

Fairford yakınındaki operasyon sonrası 5 kişi kefaletle serbest bırakıldı

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Fairford Hava Üssü yakınında dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi bugün polis kefaletiyle serbest bırakıldı, ancak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Terörle Mücadele Birimi'nden yetkili Laurence Taylor, yürütülen kapsamlı görüşmeler ve soruşturmanın ardından bu kararın alındığını, bunun soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Operasyon ve güvenlik önlemleri:

Emniyetin aldığı ihbar üzerine RAF Fairford yönünde ilerlediği belirtilen 3 şüpheli minibüs hakkında bilgi ulaştıktan sonra bölgede silahlı polis ekipleri görevlendirildi ve beş kişi gözaltına alındı. Polis, minibüsleri bomba imha ekiplerinin incelediğini, üssün çevresinde yaklaşık 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturulduğunu açıkladı.

Tedbir kapsamında yakınlardaki bir köydeki 85 ev tahliye edilirken, bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi ve silahlı ekipler çevrede devriye gezdi. Polis, olayın kontrol altına alındığını belirtti ancak şüphelilerin kimlikleri ve olası bağlantılarına dair henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Soruşturmanın arka planı ve uluslararası bağlam:

Soruşturmayla bağlantılı kaynaklar, bu girişimin İran veya Rusya bağlantılı kişiler tarafından organize edilmiş olabileceğine dair değerlendirmeler yapıldığını aktardı. İran tarafından ise yönlendirme iddiaları reddedildi. Yetkililer, olası bağlantılar konusunda dikkatli davrandıklarını ve net bulgular ortaya çıkana dek açıklamaları sınırlı tuttuklarını belirtiyor.

Olay, daha önce artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde gerçekleşti. İngiltere Temmuz ayında silahlı kuvvetlerinin ülkeyi muhtemel saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu açıklamış; bu açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) RAF Fairford'dan havalanan uçakların kullanımıyla ilgili uyarısının ardından gelmişti. DMO, herhangi bir ülkeye yönelik saldırılarda kullanılan üslerin meşru hedef sayılabileceğini dile getirmişti.

Ayrıca İngiliz hükümeti, ABD'ye Fairford'da konuşlandırılan bombardıman uçaklarının Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldıran İran füze mevzilerine yönelik operasyonlarda kullanılmasına izin vermişti. Bu bağlam, güvenlik yetkililerinin üssün çevresinde alınan olağanüstü tedbirlerde daha temkinli olmasına neden oluyor.

Terörle Mücadele Birimi yetkilileri, kefaletle serbest bırakılan kişilerin hareketleri ve iletişimleri konusunda sıkı şartlara tabi tutulmaya devam edeceğini, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı veya delil ortaya çıkması durumunda harekete geçileceğini ifade etti. Polis, soruşturmanın seyrine ilişkin ilave bilgiler geldiğinde kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

İNGİLTERE&#039;DE DÜN KRALİYET HAVA KUVVETLERİ’NE (RAF) BAĞLI FAİRFORD HAVA ÜSSÜ YAKININDA...

İNGİLTERE'DE DÜN KRALİYET HAVA KUVVETLERİ’NE (RAF) BAĞLI FAİRFORD HAVA ÜSSÜ YAKININDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ, KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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