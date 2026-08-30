Rafael Leao Galatasaray'da şampiyonluklar için söz verdi

Transfer ve imza töreni:

Galatasaray, Portekizli futbolcu Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transfer sürecine dair teşekkür etti ve takıma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Leao, kulübün haziran ayından bu yana kendisini kadroya katmak için büyük çaba harcadığını belirterek ilgileri için teşekkür etti.

Leao'nun hedefleri:

Leao, Galatasaray'ı "çok büyük kulüp" olarak nitelendirdi ve geçen sezonun şampiyonluğuna atıf yaptı. Kendisinin buraya geliş amacını net biçimde ifade ederek 'şampiyonluklar kazanmak' ve taraftara bu duyguyu yaşatmak istediğini söyledi. Oyuncu, taraftara hitaben hem zevk vermeyi hem de "gol ve asistlerimle katkı vermek" istediğini belirtti; bu hedeflerin takımın genel planına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yönetimin değerlendirmesi:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, transferde haziran ayından beri çalışıldığını belirtip Leao'nun artık Galatasaraylı olduğunu söyledi. Özbek, oyuncunun özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki oyunlara önemli katkı yapacağını düşündüğünü ve Leao'ya başarı dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ise Leao için 'aslan yuvasını buldu' ifadesini kullandı, oyuncunun 27 numarayı giyeceğini ve hedefin kulübün 27. şampiyonluğunu, üst üste 5. şampiyonluğu almak olduğunu belirtti.

İmza töreni sonrası hem teknik anlamda hem de taraftar beklentileri açısından Leao'nun katkıları ön plana çıkarıldı; kulüp yetkilileri ve oyuncu arasında uyumlu bir başlangıç mesajı verildi.

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