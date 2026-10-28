Rakibi sahaya çıkmayınca Karabük İdman Yurdu kupada 4. tura yükseldi

Karabük İdman Yurdu kupada 4. tura yükseldi

TFF 3. Lig ekiplerinden Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda rakibi İskenderunspor’un karşılaşmaya çıkmaması sonucu hükmen galip sayılarak bir üst tura çıktı.

maç öncesi gelişmeler:

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başlaması planlanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahada yer alırken, konuk takım müsabakaya katılmadı. Karşılaşmayı yöneten hakem, İskenderunspor’un maça gelmemesi üzerine Karabük İdman Yurdu lehine hükmen galibiyet kararı verdi.

kulübün açıklaması ve resmi süreç:

Karabük İdman Yurdu Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yapılan müsabaka organizasyon toplantısına İskenderunspor kulüp temsilcisinin katılmadığını; daha sonra yapılan telefon görüşmelerinde konuk ekibin karşılaşmaya katılmayacağını bildirdiğini aktardı. Bu gelişme üzerine maç hükmen 3-0 olarak kaydedildi ve ev sahibi ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur hakkı kazandı.

Eşleşmede TFF 3. Lig takımı Karabük İdman Yurdu ile TFF 2. Lig temsilcisi İskenderunspor karşı karşıya gelmişti. Federasyonun ve ilgili hakem kurulunun kararı doğrultusunda sonuç resmi kayıtlara geçerken, tur atlayan ekip hazırlıklarını bir sonraki tur için sürdürecek.

KARABÜK İDMAN YURDU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TURUNDAKİ RAKİBİ İSKENDERUNSPOR’UN KARŞILAŞMAYA ÇIKMAMASI NEDENİYLE HÜKMEN GALİP GELEREK TUR ATLADI.