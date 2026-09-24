Rami kütüphanesi'nde terörsüz gelecek ve toplumsal uzlaşma ele alındı

Programın ana gündemi:

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terörün insani, toplumsal ve ekonomik etkileri ile terörün sona ermesi halinde ortaya çıkacak kazanımlar detaylı şekilde ele alındı. Programa araştırmacı-yazar Aytekin Yılmaz konuşmacı olarak katıldı; moderatörlüğü hukukçu ve sosyolog Murat Atım ile eğitimci-yazar Çetin Deniz üstlendi.

geçmişle yüzleşme ve bireysel tanıklıklar:

Gençliğinde terör örgütüne katıldığını ve örgüt üyeliği nedeniyle yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldığını aktaran Aytekin Yılmaz, cezaevi yıllarında yaptığı okumalar ve öz eleştiriler sonucu örgütü ve şiddeti sorgulamaya başladığını anlattı. Yılmaz, sonraki dönemde "Yüzleşerek Barışmak" başta olmak üzere örgüt içi şiddet, geçmişle yüzleşme ve toplumsal barış üzerine çalışmalar kaleme aldığını belirtti. Programda Yılmaz'ın vurguladığı kilit mesajlardan biri, "Şiddet bir hak arama yöntemi olmamalıdır" şeklindeki ifadesi oldu; Yılmaz, kişisel dönüşümün ve yüzleşmenin aynı hataların tekrarlanmaması açısından önem taşıdığını söyledi.

Konuşma boyunca demokratik temsile dikkat çekildi; farklı siyasi görüşlerin TBMM çatısı altında temsil edilmesinin sorunların siyaset yoluyla tartışılabilmesi bakımından belirleyici olduğu ifade edildi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik imkanları ve güvenlik kapasitesindeki gelişmelerin örgütün hareket alanını daralttığı, bu şartların örgütlerin silah bırakma eğilimini etkilediği değerlendirildi.

ekonomik maliyet ve kaynakların yönlendirilmesi:

Söyleşide terörün ekonomiye yükü de öne çıkarıldı. Katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği ve terörün Türkiye'ye yaklaşık 2 trilyon dolarlık maliyet getirdiğine ilişkin ifadenin hatırlanması dikkat çekti; bu kaynağın okul, hastane, yol, fabrika ve toplumun farklı kesimlerine sağlanacak destekler için kullanılabileceği vurgulandı. Eğitimci-yazar Çetin Deniz de terörle mücadeleye ayrılan büyük bütçelerin eğitim, sağlık, altyapı, teknoloji, üretim ve istihdama yönlendirileceğini belirtti.

Deniz, huzur ve güven ortamının güçlenmesinin yatırım ve istihdam açısından yeni imkânlar yaratacağını; sanayi, tarım, üretim ve turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilebileceğini ifade etti. Böylece hem ekonomik büyüme hem de toplumsal refahın artabileceği üzerinde duruldu.

Programın katılımcıları sürecin yönetiminde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin hiçbir aşamasında şehitlerin anısını incitecek veya şehit aileleri ile gazileri üzecek herhangi bir adıma izin verilmeyeceği yönündeki söylemleri programda anımsatıldı; şeffaflık ve tüm kesimlerin görüşlerinin dikkate alınmasının toplumsal birlik için gerekliliği belirtildi.

Hukukçu ve sosyolog Murat Atım ise çatışmalı süreçlerin toplum üzerinde bıraktığı etkilerin aşılmasında farklı görüşlerin birbirini dinleyebilmesinin önemine dikkat çekti. Atım, programın yaklaşımını "Yankı odasının dışında farklı bir ses dinleyelim istedik" sözleriyle özetledi ve güvenin olmadığı yerde kalıcı barış sağlanamayacağını, adalet duygusunun ise nirengi noktası olması gerektiğini ifade etti.

Programın soru-cevap bölümünde geçmişte yaşanan acılar, toplumsal yüzleşme yolları, gençlerin şiddetten uzak tutulması ve farklı düşüncelerin meşru zeminlerde tartışılması konuları ele alındı. Söyleşi, hem bireysel tanıklıklar hem de politika ve kalkınma perspektifleri üzerinden toplumsal uzlaşma ve terörün sona ermesinin yaratacağı fırsatlara odaklandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi söyleşide konuşuldu