Rami’de kuşaklar buluştu: AileFest on binleri ağırladı

Rami Kütüphanesi'nde hafta sonu hareketliliği:

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi Rami Kütüphanesi'nde bir araya getirdi. Festival, çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere; yarışmalardan konserlere uzanan zengin bir programla ailelerin ve farklı kuşakların bir arada vakit geçirmesine olanak sağladı. Etkinlikler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında düzenleniyor.

Çocuklara yönelik programlar ve atölyeler:

Festival alanında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel bölümler oluşturuldu. Bu alanlarda çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları ile sahne gösterileri gün boyunca devam etti. Anne-babalar çocuklarıyla birlikte atölyelere katılırken, farklı kuşakların aynı etkinliklerde buluşması hedefi doğrultusunda hazırlanan programlar yoğun ilgi gördü.

Kitap fuarı, söyleşiler ve konserler:

Aile ve Çocuk Kitap Fuarı hafta sonunun öne çıkan bölümlerinden biri oldu; çocuk ve aile odaklı yayınlar ziyaretçilerle buluştu, yazar söyleşileri ve imza programları düzenlendi. Gündüz etkinliklerinin ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen konserler de ilgi çekti ve farklı müzik türlerinden sanatçılar Rami Kütüphanesi'nde sevenleriyle buluştu.

AileFest'in amacı, ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirmesini sağlamak, kuşaklar arası bağları güçlendirmek ve çocukları kültür, sanat, eğitim ile spor faaliyetleriyle buluşturmak olarak öne çıkıyor. Organizasyonun kalan günlerinde de aynı program çeşitliliğiyle etkinliklerin devam edeceği belirtiliyor.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nin destekleriyle düzenleniyor. AileFest, 6 Ekim Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI TARAFINDAN DÜZENLENEN AİLEFEST, HAFTA SONUNDA ON BİNLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI.