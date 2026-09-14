Rampada devrilen beton mikseri Dilovası'nda sürücüyü araçta sıkıştırdı

kaza detayları
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki rampada seyir halindeyken kontrolden çıkan bir beton mikseri, refüje devrildi. Olayda sürücü araçta sıkıştı; kazanın henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği bildirildi.
müdahale ve kurtarma:
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü teknik müdahaleyle araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
taşıma ve yol güvenliği:
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergâh üzerinde trafik kontrollü şekilde sağlanırken, devrilen beton mikseri vinç yardımıyla kaldırıldı.
soruşturma sürüyor:
Kaza ile ilgili olarak yetkili birimlerce inceleme başlatıldı; polis ekipleri olay yerinde görgü tespiti ve delil çalışması yürütüyor.
KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE RAMPADA KONTROLDEN ÇIKAN BETON MİKSERİ, ORTA REFÜJE DEVRİLDİ. KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
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