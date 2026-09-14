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Rampada devrilen beton mikseri Dilovası'nda sürücüyü araçta sıkıştırdı

Kocaeli'nin Dilovası rampasında kontrolden çıkan beton mikseri refüje devrildi; sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:58

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rampada devrilen beton mikseri Dilovası'nda sürücüyü araçta sıkıştırdı

kaza detayları

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki rampada seyir halindeyken kontrolden çıkan bir beton mikseri, refüje devrildi. Olayda sürücü araçta sıkıştı; kazanın henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği bildirildi.

müdahale ve kurtarma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü teknik müdahaleyle araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

taşıma ve yol güvenliği:

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergâh üzerinde trafik kontrollü şekilde sağlanırken, devrilen beton mikseri vinç yardımıyla kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak yetkili birimlerce inceleme başlatıldı; polis ekipleri olay yerinde görgü tespiti ve delil çalışması yürütüyor.

KOCAELİ&#039;NİN DİLOVASI İLÇESİNDE RAMPADA KONTROLDEN ÇIKAN BETON MİKSERİ, ORTA REFÜJE DEVRİLDİ....

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE RAMPADA KONTROLDEN ÇIKAN BETON MİKSERİ, ORTA REFÜJE DEVRİLDİ. KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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