Rams Global ve Marriott'tan İstanbul ve Gaziantep'e 210 odalı yeni otel yatırımı

İş birliğinin kapsamı

RAMS Global ile Marriott International arasındaki küresel iş birliği Türkiye'ye taşındı. İmzalanan anlaşma kapsamında RAMS City Haliç ve RAMS City Gaziantep projeleri içinde toplam 210 odalı iki ayrı Marriott markası yer alacak. RAMS City Haliç'te 100 odalı Apartments by Marriott Bonvoy, RAMS City Gaziantep'te ise 110 odalı Sheraton Hotel Gaziantep misafirlerini ağırlayacak. RAMS, projelerde hem yatırımcı hem de franchise sahibi olarak rol alacak.

Haliç'te uzun süreli konaklama:

Apartments by Marriott Bonvoy konsepti, daire tipi konaklama birimlerini otel hizmetleriyle birleştirerek özellikle uzun süreli konaklamalara yönelik tasarlandı. Tesiste gym, lounge ve grab&go hizmetlerinin yanı sıra RAMS City Haliç projesi içindeki restoran ve kafelere erişim imkânı sunulacak; böylece konaklama, projenin sunduğu günlük yaşam ve sosyal olanaklarla bütünleşecek.

Gaziantep'te Sheraton ile şehir oteli:

Sheraton Hotel Gaziantep 5 yıldızlı şehir oteli konseptiyle hizmet verecek. Otel, iş dünyası, turizm, toplantı ve etkinlik amaçlı ziyaretlere yönelik olarak tasarlanırken, Gaziantep'in ticari ve turistik potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor. Proje, uluslararası bir marka standardını RAMS City Gaziantep'in sunduğu yaşam ve ticari imkanlarla bir araya getirecek.

Şirketlerin perspektifi ve gelecek planları

İmza töreninde konuşan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, "Marriott International ile farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine Türkiye’de yeni projeler eklemekten mutluluk duyuyoruz. Global otelcilik tecrübesini RAMS Global’in yenilikçi gayrimenkul vizyonuyla buluşturarak Türkiye’ye değer katacak projelere imza atıyoruz. RAMS City Haliç ve RAMS City Gaziantep içerisinde yer alacak iki farklı Marriott markası, projelerimizin yaşam, konaklama ve sosyal alanları bir araya getiren yapısını güçlendirecek. Haliç’te Apartments by Marriott Bonvoy ile uzun süreli konaklama ihtiyacına, Gaziantep’te ise Sheraton markasıyla iş dünyası, turizm ve etkinlik odaklı şehir otelciliğine yönelik iki farklı model sunacağız. Yine Ankara ve Bodrum’da hayata geçirilmesi planlanan yeni otel yatırımlarına yönelik de görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Ivan Kiseev, Marriott International Hotel Development, CEE & CIS Başkan Yardımcısı, "RAMS Global ile Kazakistan ve Kırgızistan’da başlayan iş birliğimizi, Türkiye’de yeni projelerde güçlendirerek devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz. Apartments by Marriott Bonvoy ve Sheraton markalarımızın RAMS City Haliç ve RAMS City Gaziantep projelerinde yer alması, farklı misafir ihtiyaçlarına yönelik iki ayrı konaklama deneyimini Türkiye’ye kazandıracak. RAMS ile devam eden iş birliğimizin önümüzdeki dönemde yeni projelerle gelişmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

RAMS Global, 38 yılı aşkın deneyimiyle uluslararası yatırım ve proje geliştirme grubu olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin portföyünde 25 binden fazla çalışan, 4 ülkede, 9 şehirde yürütülen 100'ün üzerinde proje ve tamamlanan 6 milyon metrekareyi aşan inşaat alanı bulunuyor. Bu deneyim, uluslararası otel markalarıyla yürütülen iş birlikleriyle farklı yaşam ve konaklama deneyimlerine dönüştürülüyor.

RAMS GLOBAL, OTELCİLİK DEVİ MARRİOTT INTERNATİONAL İLE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİ TÜRKİYE'YE TAŞIDI.