Rams Park'ta sarı kırmızı kareler hayat buldu

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından, Quick Sigorta desteğiyle düzenlenen İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören ve katılımcılar:

Açılış konuşmalarında Özbek ve Sancak, Quick Sigorta'ya yıllardır süren kesintisiz destekleri için teşekkür etti ve bu iş birliğinin Galatasaray camiası için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Tören boyunca finalistler ve dereceye giren eserler kamuoyuna tanıtıldı.

Finalistler ve ödüller:

Seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda 103 fotoğraf arasından 12 eser finale kaldı. Yarışmanın birincilik ödülünü, teknik direktör Okan Buruk'un hem futbolcu olduğu hem de teknik direktörlük dönemlerinde kazandığı kupalarla çekilen karesiyle Ali Kemertaş aldı. İkincilik ödülünü, Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira'nın taraftar ile kucaklaştığı anı fotoğraflayan Uğur Şenpire alırken; üçüncülük ödülü, skorboardda yer alan kanaryalara sahadan bakan Galatasaraylı futbolcuları fotoğraflayan Önder Gülen'e verildi.

Mansiyon ödüllerine layık görülen isimler ise şunlar: Şebnem Coşkun, Selahattin Ekrekli, Saycan Sayım, Ozan Emre Oktay, Murat Akbaş, Gökhan Büyük, Fatma Erdoğan, Erhan Sevenler ve Ahmet Akpolat.

Sponsorun mesajı ve takvim projesi:

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy törende, Sarı Kırmızı Kareler'in Galatasaray'ın tarihini, duygusunu ve tutkusunu fotoğrafla buluşturan değerli bir platform olduğunu belirtti. Özsoy, jüri üyelerine, fotoğrafçılara ve 1905 GSYİAD yöneticilerine teşekkür ederek Quick Sigorta'nın Türk sporunun yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Dereceye giren fotoğraflar, Quick Sigorta sponsorluğunda 2027 yılı için bastırılacak 1905 GSYİAD ve Galatasaray takvimlerinde yer alacak ve GSStore mağazalarında ücretsiz dağıtılacak.

1905 GALATASARAYLI YÖNETİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (GSYİAD) TARAFINDAN VE, QUİCK SİGORTA’NIN DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘İSMAİL SARIKAYA SARI KIRMIZI KARELER FOTOĞRAF YARIŞMASI’ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.