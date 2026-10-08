Randevu cezası iddialarına inanmayın: sahte MHRS siteleri kart istiyor

Sahte MHRS uyarısı:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, son dönemde artan "sahte MHRS" dolandırıcılığı vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, sahte internet siteleri ve asılsız randevu cezası iddialarıyla kişilerin kart bilgileri ile para taleplerinde bulunulduğunu belirtti.

Asla kart bilgilerinizi paylaşmayın, ücret ödemeyin uyarısını yapan Şahin, MHRS ve ALO 182 üzerinden yapılan randevu, iptal ve değişiklik işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurguladı.

Dolandırıcılık yöntemleri ve iddialar:

Şahin, dolandırıcıların arama motorlarında reklam vererek MHRS ve e-Devlet'in birebir kopyası olan sahte internet sitelerini vatandaşların karşısına çıkardığını anlattı. Bu siteler üzerinden çeşitli bahanelerle ödeme ve kart bilgisi istendiğini söyledi. Şahin'in açıklaması şöyle: 'MHRS hiçbir şekilde kart bilgisi veya ödeme talep etmez'.

Dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntemlerden biri de vatandaşlara 'Geçmişte randevunuza gitmediğiniz için idari para cezanız var, ödemeden yeni randevu alamazsınız' gibi asılsız bildirimler göndermek. Şahin bu iddiayı net biçimde reddetti ve şu ifadeyi paylaştı: 'Alınan randevuya gelinmemesi durumunda Bakanlık tarafından yalnızca ilgili branşa 15 gün randevu kısıtlaması uygulanır. Bu kısıtlama için asla para veya idari para cezası istenemez.'

Nasıl önlem alınmalı:

Vatandaşlar MHRS işlemlerini yaparken internet adresini kontrol etmeli; internet tarayıcısında adres çubuğunun kesinlikle https://www.mhrs.gov.tr olduğundan emin olunmalı. Arama motorlarında çıkan 'sponsorlu' veya 'reklam' bağlantılarına tıklanmaması konusunda uyarı yapıldı.

İşlemler için resmi uygulama mağazalarından indirilen MHRS veya e-Nabız uygulamalarının tercih edilmesi tavsiye edildi. Şahin, randevu işlemleri için vatandaşlardan kesinlikle ücret talep edilmediğinin altını çizdi.

Eğer kart bilgileri paylaşıldıysa yapılması gerekenler:

Resmi olmayan numaralardan gelen aramalara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Şahin, dolandırıcıların randevu bahanesiyle havale veya EFT talep edebildiğini söyledi. Yanlışlıkla sahte bir siteye kart bilgileri girildiyse vatandaşların hemen bankalarını arayıp kartlarını iptal ettirmeleri ve Cumhuriyet başsavcılıklarına ya da siber suçlarla mücadele birimlerine suç duyurusunda bulunmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Şahin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için MHRS işlemlerinde yalnızca resmi kanallara itibar etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI UZM. DR. BEKİR ŞAHİN, "ASLA KART BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN, ÜCRET ÖDEMEYİN" DEDİ.