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Ravanda kalesi: yüzlerce basamakla ulaşan tarih ve manzara

Kilis'in Polateli ilçesindeki Ravanda Kalesi, 11. yüzyıla uzanan tarihi, yaklaşık 255 basamaklı ulaşımı ve Afrin Çayı manzarasıyla ziyaretçileri cezbediyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ravanda kalesi: yüzlerce basamakla ulaşan tarih ve manzara

Ravanda kalesinde tarih ve yükseklik

Ravanda Kalesi, Kilis'in 24 kilometre kuzeybatısındaki Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravandan) köyü sınırlarında, yüksek ve konik bir tepe üzerinde yükseliyor. Gür bir bitki örtüsünün eriştirdiği tepe, ziyaretçilere geniş bir panorama sunuyor; kalenin doğusunda uzanan ve bölgeye hayat veren Afrin Çayı vadisi özellikle dikkat çekiyor.

tarihi kökenler ve dönemsellik:

Kalenin tarihine ait kaynaklar, yapının kökenlerini 11. yüzyıl civarına taşıyor. Buna karşılık kaleye ilişkin kesin bilgiler, yapı ve kullanım izlerinin izlenmesi sonucu Haçlı Seferleri dönemine kadar uzandığına işaret ediyor. Yerel anlatılar ve kalenin konumu, özellikle Suriye dönemlerinde bazı zamanlarda askeri kullanım amaçlı olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

erişim, basamaklar ve ziyaret koşulları:

Kalenin zirvesine ulaşmak için ziyaretçilerin tırmanması gereken merdiven sayısı yaklaşık 255 basamak olarak biliniyor. Bu yükseklik ve merdiven yoğunluğu, çıkışı yorucu kılıyor; özellikle sıcak havalarda su ve uygun giyim önemli. Bölgeden gelen ziyaretçiler, fiziğe uygun hazırlık yapılmasının ve yanlarında yeterli su bulundurmanın gerektiğini vurguluyor.

Kilisli ziyaretçilerden Halil Özkaraca kalenin yeterince tanınmadığını belirtiyor. Özkaraca, en son 34 yaşındayken ziyaret ettiğini, kalenin popülaritesinin artırılması gerektiğini ve çevre düzenlemelerinin yapılmasının kültür turizmi açısından önemli olduğunu dile getiriyor. Ziyaretçiler ayrıca kalede bazı tadilatların başladığını ancak çevrede ve farklı bölümlerde daha fazla onarım gerektiğini söylüyorlar.

Ziyaretçiler kalenin sunduğu manzarayı överken, merkeze uzaklığına rağmen keşfedilmeye değer bir nokta olduğuna dikkat çekiyor. Bölgenin daha iyi tanıtılması, erişim altyapısının güçlendirilmesi ve koruma çalışmalarıyla kalenin daha fazla ziyaretçiye açılabileceği değerlendiriliyor.

Ravanda Kalesi, hem tarihle hem de doğal panoramayla buluşmak isteyenler için bölgesel bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyor; ancak bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için altyapı ve bakım yatırımlarına ihtiyaç olduğu ortak kanı olarak öne çıkıyor.

KİLİS&#039;İN POLATELİ İLÇESİNDE YÜKSEK BİR TEPE ÜZERİNDE BULUNAN RAVANDA KALESİ, YÜZLERCE BASAMAKLA...

KİLİS'İN POLATELİ İLÇESİNDE YÜKSEK BİR TEPE ÜZERİNDE BULUNAN RAVANDA KALESİ, YÜZLERCE BASAMAKLA ULAŞILAN YOLU VE GÖRKEMLİ MANZARASIYLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR. TARİHİ 11. YÜZYILA UZANAN KALEYE AİT KESİN BİLGİLER HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNE DAYANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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