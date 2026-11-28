olay ayrıntıları:

Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı pistinde yerel saatle 17.00 civarında iki American Airlines uçağının kanatları taksi sırasında çarpıştı. Olayda yaralanma bildirilmedi.

Çarpışma, kalkış için taksi yapan 638 sefer sayılı yolcu uçağının kanadının, yine aynı havayolu şirketine ait taksi yapan 2152 sefer sayılı uçağın kanadına temas etmesiyle gerçekleşti. Her iki uçak da kapılarına geri döndü ve bakım ekipleri tarafından incelenmek üzere hizmet dışı bırakıldı.

yolculara yönelik düzenlemeler:

Havayolu şirketi, olayda yaralanan olmadığını ve yolcuların farklı uçaklarla seyahat edeceklerini açıkladı. Yetkililer ayrıca pistlerde veya sefer programında operasyonel bir aksama yaşanmadığını bildirdi.

havalimanının yapısı ve hava sahası kısıtları:

Reagan Havalimanı'nda üç pist bulunuyor; bunlardan biri ülkenin en yoğun pistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Havalimanının Beyaz Saray ve Kongre Binası'na yakın konumu nedeniyle bölgedeki hava sahası sıkı kısıtlamalara tabi ve operasyonlar buna göre yönetiliyor.

benzer olaylara kısa bakış:

Bu olay, son dönemde yaşanan birkaç pist/kanat temasına ekleniyor. Ocak 2025'te ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopteri ile Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan bir American Airlines uçağı arasında yaşanan çarpışmada, uçaktaki 64 kişi ve helikopterdeki 3 asker hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Kasım ayı başlarında Miami Uluslararası Havalimanı pistinde Copa Airlines’a ait bir jetin kanat ucu, UPS kargo uçağının burnuna çarpmış ve iki yolcu hafif şekilde yaralanmıştı. Ekim ayı başlarında ise Los Angeles Uluslararası Havalimanı pistinde Delta Air Lines’a ait bir uçağın sol kanat ucu, Air Canada’ya ait bir uçağın kuyruğuna çarpmış, o olayda yaralanan olmamıştı.

Resmi soruşturma ve bakım incelemeleri tamamlanana dek ilgili uçuşlar hizmet dışı bırakıldı; yetkililer olayın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerine devam ediyor.

ABD'DE İKİ YOLCU UÇAĞININ KANADI, KALKIŞ İÇİN TAKSİ YAPTIKLARI SIRADA ÇARPIŞTI. YARALANAN OLMADI.