Refahiye'de uyuşturucu operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmanın ardından Refahiye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonun detayları:

Ekiplerin eş zamanlı müdahalesinde, üretim amacıyla kullanılan ve bir odada kurulu olduğu belirlenen iklimlendirme sistemi ile birlikte üretim ekipmanları ele geçirildi. Yapılan aramalarda 9 kilo 600 gram kubar esrar, 67 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu ve 3 cep telefonu bulundu. Sistem, kaynaklarda belirtildiği gibi 15'e 12 metrelik bir oda içerisinde kurulmuş durumdaydı.

Şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (TCK 188) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar delil olarak muhafaza altına alındı.

Jandarma birimleri, bölgede benzer faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve halkın güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.

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