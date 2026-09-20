Refleksle kurtuluş: motosiklet aniden yola çıktı, kaza önlendi

Olayın gelişimi:

Denizli-Afyonkarahisar karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin önüne, yolun sol tarafında ilerleyen bir motosiklet sürücüsü aniden çıkarak şerit değiştirdi. Motosikletin beklenmedik hareketi sürücüye zor anlar yaşattı; araç sürücüsü kısa sürede ani bir manevra yaparak çarpışmayı önledi.

Sürücünün tepkisi ve araçtaki kayıtlar:

Otomobil sürücüsünün refleksi ve hızla yaptığı direksiyon hareketi olası bir kazayı engelledi. Olay anı, otomobile ait araç kamerasına yansıdı; görüntülerde motosikletin plakası henüz belirlenemeyen bir şekilde ani olarak yola çıktığı görülüyor. Kayıtlar, tehlikenin son anda atlatıldığını belgeledi.

Güvenlik değerlendirmesi ve uyarı:

Bu tür vakalar, özellikle ana yol ve yüksek trafikli güzergâhlarda ani şerit değişikliklerinin ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Görüntüler, sürücülere mesafe bırakma, beklenmedik manevralara hazırlıklı olma ve hız kontrolü konusunda hatırlatmada bulunuyor. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya hasar bilgisi paylaşılmadı; yetkililer ve sürücüler için öncelik her zaman trafik güvenliği olmalı.

Motosikletli bir anda yola atladı, sürücünün refleksi sayesinde faciadan dönüldü