Refüjde çarpışma: sürücü hafif yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karamanlı-Burdur kara yolu Akyaka mevkisinde meydana geldi. Burdur yönüne seyreden N.D.Ş. (53) idaresindeki 32 AGS 001 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi.

Yaralanma ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedeni hakkında çalışmalar sürüyor.

BURDUR’UN KARAMANLI İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJDE BULUNAN TRAFİK LEVHALARINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.