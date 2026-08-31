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Refüjde çıkan kuru ot yangını izmarite bağlandı

Manavgat'ta D-400 karayolu refüjündeki kuru ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yangının izmaritten çıktığı tahmin ediliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Refüjde çıkan kuru ot yangını izmarite bağlandı

Manavgat'ta D-400 karayolu refüjünde yangın söndürüldü

Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi sınırlarında, D-400 Karayolu üzerindeki refüjde bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştuğu bildirildi.

Olay yeri ve müdahale:

Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olası sebep ve uyarı:

Yangının, seyir halindeki araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor; bu tür ihmallerin kuru otluk alanlarda hızla yangına dönüşebileceği biliniyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATILAN İZMARİT NEDENİYLE ORTAJ REFÜJDE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATILAN İZMARİT NEDENİYLE ORTAJ REFÜJDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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