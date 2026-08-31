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Refüjdeki elektronik entegrasyon direği devrildi: Elazığ'da 5 kişi yaralandı

Elazığ'da Atatürk Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu refüjdeki Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu direği devrildi; 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Refüjdeki elektronik entegrasyon direği devrildi: Elazığ'da 5 kişi yaralandı

Elazığ'da trafik kazası

Elazığ'ın Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 33 SK 329 plakalı Opel ile 23 AHD 651 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu direği devrilerek caddeye düştü ve kazada 5 kişi yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve Fırat EDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Devrilen direkteki enerji bağlantılarının olumsuzluk yaratmaması için ekipler tarafından kesilme işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik kontrollü şekilde sağlanırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi; yetkililer kazanın oluş sebeplerini belirlemek üzere çalışmalara devam ediyor.

ELAZIĞ’DA MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL, MOBİL ELEKTRONİK SİSTEM ENTEGRASYONU (MOBESE) DİREĞİNİ...

ELAZIĞ’DA MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL, MOBİL ELEKTRONİK SİSTEM ENTEGRASYONU (MOBESE) DİREĞİNİ YIKTI. KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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