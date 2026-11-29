Refüje çarpan otomobilin motoru 100 metre ileri fırladı, iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği belirtilen otomobil önce refüje girdi ardından bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın motoru yerinden koptu ve yaklaşık 100 metre ileri fırladı.

Kaza anı ve hasar:

Olay, Emirdağ yönünde seyir halindeki 35 AN 0124 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkmasıyla başladı. Araç önce refüje çıktı, sonra bariyerlere çarparak büyük hasar aldı. Kaza sırasında motorun araçtan koparak bir hayli mesafe kat etmesi dikkati çekti.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİ ÇIKIŞINDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJE VE ARDINDAN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.