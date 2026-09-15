Refüje kaçış kaza getirdi: iki kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Buğday Pazarı yakınlarında meydana gelen kazada, yol üzerinde sol şeridi işgal ettiği iddia edilen bir aracın ani fren yapması zincirleme tehlikeye yol açtı. Bu duruma tepki veren sürücü Umut Ö. yönetimindeki otomobil, arkadan çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdı ve refüje çıktı.

Olayda araç plakası 02 AEC 120 olarak kaydedildi. Sürücünün manevrası çarpışmayı önlese de araç refüje çıkarak yol kenarında durdu ve kaza sonucu hasar ile yaralanma yaşandı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü Umut Ö. ile araçta bulunan yolcu Serkan Fuat T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza sonrası bölgedeki trafik ekipleri inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, ani fren ve şerit ihlallerinin yol güvenliği açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor ve sürücülerden dikkatli olmalarını talep ediyor.

ADIYAMAN’DA, SOL ŞERİTTE İLERLEYEN VE ANİ FREN YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN REFÜJE ÇIKAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI.