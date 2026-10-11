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refüjü aşan otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde refüjü aşan otomobil karşı yola geçip motosiklete çarptı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, sürücü 1,39 promil.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 01:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

refüjü aşan otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

kaza yerinden ilk bilgiler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, refüjü aşarak karşı yola geçen otomobil bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 38 FA 077 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpma sonucu otomobil yan yatarken, motosiklet sürücüsü B.D.C. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

sürücü tespiti ve işlemler:

Kaza mahallinden kaçan otomobil sürücüsü hakkında yapılan kontrollerde 1,39 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü İ.Ç.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınmasının ardından araç ve motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor; yetkililer olayın oluş biçimi ve sorumlulukları belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE REFÜJÜ AŞARAK, KARŞI YOLA GEÇEN OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ÇARPTI....

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE REFÜJÜ AŞARAK, KARŞI YOLA GEÇEN OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANIRKEN, 1.39 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 25 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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