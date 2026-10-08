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Rehabilitasyon servisinin kavşakta çarpışması 8'i çocuk 9 kişiyi yaraladı

Konya Selçuklu'da saat 15.00'te Keşmir Sokak ile Güzelçiçek Sokak kesişiminde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 8'i çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rehabilitasyon servisinin kavşakta çarpışması 8'i çocuk 9 kişiyi yaraladı

Olayın oluşu:

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Keşmir Sokak ile Güzelçiçek Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelçiçek Sokak'tan çıkış yapan S.K. idaresindeki 42 CRM 38 plakalı rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile Keşmir Sokak'tan seyir halinde olan R.Y. yönetimindeki 34 KY 2946 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen zarar ve yaralananlar:

Kazada servis aracında bulunan 8 çocuk ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve polis ekibi müdahale etti. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Müdahale, inceleme ve sonrası:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; araçlar, güvenlik önlemlerinin ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KONYA&#039;DA REHABİLİTASYON MERKEZİ SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 8&#039;İ ÇOCUK 9 KİŞİ...

KONYA'DA REHABİLİTASYON MERKEZİ SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 8'İ ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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