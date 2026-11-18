Sergi açılışı

Tekirdağ Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören psikiyatri hastalarının rehabilitasyon çalışmaları kapsamında hazırladığı resim ve el sanatları, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, "Hayatın içinde tüm renkler" sloganıyla düzenlendi ve katılımcılara üç gün boyunca açık olacak.

rehabilitasyon ve amaçlar:

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeki Vatansever, merkezde şizofreni, bipolar bozukluk ve benzeri kronik ruhsal hastalığı bulunan bireylere yönelik psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunulduğunu belirtti. Vatansever, merkezde psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir ekiple multidisipliner yaklaşımla hizmet verildiğini, bireysel görüşmelerin yanı sıra grup çalışmaları, psikoeğitimler ve aile eğitimleri düzenlendiklerini söyledi.

sergideki eserler ve katılım:

Sergide danışanların el emeğiyle hazırladığı tablolar, boyalı deniz taşları, örgü ürünleri ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli el sanatları yer aldı. Vatansever, el sanatları, resim ve uğraşı terapileri aracılığıyla danışanların üretkenliğinin ve özgüveninin artırılmasının, aynı zamanda toplumsal yaşama katılımlarının desteklenmesinin hedeflendiğini vurguladı. Açılışın ardından katılımcılar eserleri inceledi.

Etkinliğin açılışına Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Serginin amacı, danışanların üretimlerini toplumla buluşturmanın yanı sıra sosyal katılımlarını ve aidiyet duygularını güçlendirmek olarak açıklandı.

PSİKİYATRİ HASTALARININ REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLADIĞI RESİM VE EL SANATLARI, DÜZENLENEN SERGİYLE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.