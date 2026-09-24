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Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi

Muş'ta rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadelede erken fark etme, müdahale ve psikolojik boyutlar üzerine eğitim verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi’nde düzenlenen eğitim programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı rehber öğretmenleri hedef aldı. Açılış konuşmalarını İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür yaptı.

program içeriği:

Program kapsamında psikologlar, bağımlılığın psikolojik boyutları ile risk faktörlerine dair sunumlar gerçekleştirdi. Oturumlar; erken fark etme ve müdahale süreçlerinin nasıl işletileceği, rehber öğretmenlerin okullarda üstleneceği roller ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine yoğunlaştı.

Ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) temsilcileri, merkezin çalışma alanları ve bağımlılıkla mücadelede sundukları danışmanlık hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

iş birliği ve devam eden çalışmalar:

Etkinlik, çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan korunması, risklerin erken dönemde fark edilmesi ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılabilmesini amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi. Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki kurumlar arası iş birliği çerçevesinde benzer çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Rehber öğretmenlerin güçlendirilmesiyle okullarda önleyici yaklaşımların yaygınlaşması ve ihtiyaç durumunda hızlı yönlendirme mekanizmalarının işletilmesi hedefleniyor.

MUŞ’TA ÇOCUK VE GENÇLERİN BAĞIMLILIKLARDAN KORUNMASI, RİSKLERİN ERKEN FARK EDİLMESİ VE ERKEN...

MUŞ’TA ÇOCUK VE GENÇLERİN BAĞIMLILIKLARDAN KORUNMASI, RİSKLERİN ERKEN FARK EDİLMESİ VE ERKEN MÜDAHALENİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI REHBER ÖĞRETMENLERE YÖNELİK "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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