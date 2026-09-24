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Rehber öğretmenler Karabük'te yeni eğitim yılına destek için toplandı

Karabük'te 2026-2027 sene başı rehber öğretmenler toplantısında rehberlik hizmetleri, risk haritaları ve özel eğitim yatırımları gündeme geldi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Rehber öğretmenler Karabük'te yeni eğitim yılına destek için toplandı

Sene başı rehber öğretmenler toplantısı Nevzat Akbaş başkanlığında gerçekleşti

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında Bayram Demir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Şube Müdürü İdris Kınasakal, Bayram Demir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Balcı ile Karabük’te görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

eğitim altyapısı ve yeni projeler:

Toplantıda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Karabük’te yeni eğitim öğretim yılına güzel bir başlangıç yapıldığını vurguladı. Akbaş, eğitimin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu kapsamda Özel Eğitim Uygulama Okulu ve anaokulu kazandırılması yönünde adımlar atıldığını ifade etti.

rehberlik uygulamalarında öncelikler:

Akbaş, rehber öğretmenlerin öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemedeki rolünü ön plana çıkardı ve öğrencilerin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Ortaya çıkabilecek risklerin kriz haline dönüşmeden tespit edilmesi ve zamanında müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda, okul yöneticileri, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler arasında güçlü bir iş birliği kurulmasının gerekliliği öne çıktı. Akbaş, özellikle akran zorbalığının önlenmesi, öğrencilerde merhamet ve empati duygularının güçlendirilmesi ve ailelerin rehberlik süreçlerine daha etkin şekilde dahil edilmesinin öncelikler arasında olduğunu kaydetti.

Rehber öğretmenlerin teneffüslerde okul bahçesi ve koridorlarda öğrencileri gözlemlemelerinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca okullarda güncel risk haritalarının oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesi gerektiği belirtildi. Veli toplantılarına rehber öğretmenlerin katılım sağlaması ve öğrencilerle ilgili gözlem ile değerlendirmelerin ailelerle paylaşılması tavsiye edildi.

Toplantının sonunda Akbaş, rehberlik hizmetlerinin tüm eğitim paydaşlarının ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek katılımcılara güvenini dile getirdi ve sözlerini "Sizlere güveniyoruz" mesajıyla tamamladı.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTISI, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ...

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTISI, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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