maç ve hedef değerlendirmesi:

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında deplasmanda CSKA Sofya ile yapacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Reis, son Avrupa maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını ancak sergiledikleri oyunla puanı hak ettiklerini belirtti.

ilk 8 hedefi ve önümüzdeki üç maç:

Alman teknik adam, gruptaki hedeflerini net bir dille özetledi: "İlk sekiz mücadelesi için önümüzdeki üç maçtan ikisinden galip ayrılabilirsek sanırım ilk sekiz hedefimize varabileceğimiz bir sene olacak bizim adımıza". Reis, bu bağlamda önlerindeki üç karşılaşmadan ikisini kazanmanın takımın ilk 8 hedefine ulaşması için yeterli olabileceğini vurguladı.

rakip, atmosfer ve Bulgaristan değerlendirmesi:

Reis, ev sahibi ekibin teknik direktörünü tanıdığını ve mücadelelerin zorlu geçeceğini ifade etti. "Yarın taraftarımızdan yoksun bir maça çıkacağız. Burada güzel bir stadyum var, güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum" diyen Reis, Bulgaristan futbolunu tanımanın belirleyici bir avantaj sağlamayacağını; çünkü Avrupa maçlarının lig karşılaşmalarından farklı bir karakter taşıdığını söyledi. Ayrıca rakibin kendileri kadar değilse de puana daha çok ihtiyaç duyduğunu, bunun da Trabzonspor açısından bir avantaj olabileceğini belirtti.

oyuncudan beklenti ve atmosfer yorumu:

Trabzonspor'un oyuncusu Fabinho da Bulgaristan'daki sıcak karşılama ve stadın zemininden memnuniyetini dile getirdi. Fabinho, "Burada bulunmak güzel. Güzel bir zemin var, yarın iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak hem havalimanı hem otelde gördükleri ilgi için hem kulüp hem de yerel taraftarlara teşekkür etti.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS (SOLDA), UEFA KONFERANS LİGİ 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA CSKA SOFYA İLE OYNAYACAKLARI KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE FABİNHO (SAĞDA) İLE BİRLİKTE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.