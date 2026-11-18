Trabzonspor'da seri ve moraller:
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, milli maçlar öncesi deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 6 galibiyetle takımını milli araya moralli gönderdi. 17 Eylül 2026'da yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından göreve gelen Reis, bordo-mavililerle çıktığı ilk altı lig maçının tamamından üçer puanla ayrıldı.
Reis'in kariyer rotası:
Almanya'da altyapı çalışmalarıyla başlayan Reis, sırasıyla VfL Bochum U19, VfL Bochum II ve VfL Wolfsburg U19 gibi takımlarda görev aldı. 2019-2020 sezonunda Bochum'un başına geçerek profesyonel teknik direktörlük dönemini başlattı ve burada Bundesliga 2 ile Bundesliga'da yer aldı. 2022-2023'te Schalke 04'ü çalıştıran Reis, hem Bundesliga hem de Bundesliga 2 deneyimi edindi.
Almanya tecrübesinin ardından Türkiye'ye dönen Reis, 2024-2025 sezonunda Samsunspor'u yönetti. Ardından 2026-2027'de Bulgaristan'a geçen Alman çalıştırıcı, Ludogorets Razgrad ile 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı; takımın 6. haftadaki Slavia Sofia ile 1-1'lik beraberliği, o dönemdeki galibiyet serisini sonlandırmıştı.
Trabzonspor'daki kısa dönemin etkisi:
Trabzonspor'da göreve başlamasının ardından Reis, kısa sürede dikkat çeken bir ivme yakaladı. Bu süreçte bordo-mavililer, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş karşısından da 3'er puan çıkararak seriyi güçlendirdi. Alanyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet, takımın milli araya yüksek özgüvenle girmesini sağladı.
Bu sonuçlarla birlikte Thomas Reis, teknik adamlık kariyerinde daha önce elde etmediği bir lig başlangıcına imza atmış oldu; mevcut serinin devamı ve takımın sezon hedeflerine yansıması, önümüzdeki dönemde trabzonspor cephesinin izleyeceği en kritik konu olacak.
TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS (ARŞİV)
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!