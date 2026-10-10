Reis'in savunması: maçın hakkı bize aitti

trabzonspor deplasmanda 3-0 kazandı, reis memnun

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Thomas Reis, galibiyetin haklı olduğunu vurguladı ve takımının performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

maçın kontrolü ve kırmızı kartın etkisi:

Reis, müsabakanın büyük bölümünde oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, kırmızı kartın takım adına önemli bir hata olduğunu söyledi. Kırmızı karta kadar takımın tek bir hata yaptığını aktaran Reis, bu kararın maçın seyrini değiştirdiğini ifade etti. Buna rağmen ikinci yarıda savunma anlayışıyla sahada olduklarını ve takımın savunma performansından memnun olduğunu ekledi.

Teknik direktör, rakibin direkten dönen toplarına rağmen bu durumun maçın genelinde hak ettikleri gerçeğini değiştirmediğini söyledi. Reis, maç boyunca gösterilen performansı göz önünde bulundurarak 90 dakikanın sonunda hak eden tarafın kendileri olduğunu belirtti.

takım dayanışması ve oyuncu desteği:

Reis, maç sonrası takım ortamına da değindi. Özellikle kırmızı kart gören veya maçta üzüntü yaşayan oyunculara takım arkadaşlarının yardımcı olduğunu aktardı. Melih'in maçtan sonra üzgün olduğunu, takımının ona destek verdiğini ve oyuncunun bundan dersler çıkaracağını söyledi.

Reis konuşmasının sonunda eski takımı Samsunspor'a da iyi dileklerini iletti. Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten birlikte çıkarak kalıcı çözümler bulmaları gerektiğini belirterek, zor şartlarda bir oyuncu eksik oynamanın sahada ciddi zorluklar yarattığını vurguladı.

Sonuç olarak Reis, alınan 3-0'lık galibiyetin haklı bir sonuç olduğunu, kırmızı kartın maç akışını etkilediğini ama takımın sergilediği disiplinli savunma ve kolektif oyun sayesinde galibiyete ulaştıklarını ifade etti.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, SAMSUNSPOR’U DEPLASMANDA 3-0 YENDİKLERİ MAÇIN ARDINDAN HAK EDEN TARAFIN KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.