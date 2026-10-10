Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Reis'in savunması: maçın hakkı bize aitti

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Samsunspor deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyeti hak ettiklerini, kırmızı kartın oyunu değiştirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Reis'in savunması: maçın hakkı bize aitti

trabzonspor deplasmanda 3-0 kazandı, reis memnun

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Thomas Reis, galibiyetin haklı olduğunu vurguladı ve takımının performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

maçın kontrolü ve kırmızı kartın etkisi:

Reis, müsabakanın büyük bölümünde oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, kırmızı kartın takım adına önemli bir hata olduğunu söyledi. Kırmızı karta kadar takımın tek bir hata yaptığını aktaran Reis, bu kararın maçın seyrini değiştirdiğini ifade etti. Buna rağmen ikinci yarıda savunma anlayışıyla sahada olduklarını ve takımın savunma performansından memnun olduğunu ekledi.

Teknik direktör, rakibin direkten dönen toplarına rağmen bu durumun maçın genelinde hak ettikleri gerçeğini değiştirmediğini söyledi. Reis, maç boyunca gösterilen performansı göz önünde bulundurarak 90 dakikanın sonunda hak eden tarafın kendileri olduğunu belirtti.

takım dayanışması ve oyuncu desteği:

Reis, maç sonrası takım ortamına da değindi. Özellikle kırmızı kart gören veya maçta üzüntü yaşayan oyunculara takım arkadaşlarının yardımcı olduğunu aktardı. Melih'in maçtan sonra üzgün olduğunu, takımının ona destek verdiğini ve oyuncunun bundan dersler çıkaracağını söyledi.

Reis konuşmasının sonunda eski takımı Samsunspor'a da iyi dileklerini iletti. Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten birlikte çıkarak kalıcı çözümler bulmaları gerektiğini belirterek, zor şartlarda bir oyuncu eksik oynamanın sahada ciddi zorluklar yarattığını vurguladı.

Sonuç olarak Reis, alınan 3-0'lık galibiyetin haklı bir sonuç olduğunu, kırmızı kartın maç akışını etkilediğini ama takımın sergilediği disiplinli savunma ve kolektif oyun sayesinde galibiyete ulaştıklarını ifade etti.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, SAMSUNSPOR’U DEPLASMANDA 3-0 YENDİKLERİ MAÇIN ARDINDAN...

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, SAMSUNSPOR’U DEPLASMANDA 3-0 YENDİKLERİ MAÇIN ARDINDAN HAK EDEN TARAFIN KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hekimler bisikletle sağlıklı yaşamı kentte örnekledi
images

Karabük'te net skor: Karabük Gençlikspor Gebze'yi 3-0 yendi
images

İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek
images

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de midibüs devrildi: Eski Genç yolu'nda çarpışma 12 kişiyi yaraladı

Hekimler bisikletle sağlıklı yaşamı kentte örnekledi

Atilla Sarıkaya'dan kız çocuklarının güçlenmesine vurgu

Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi