Rekonstrüksiyonla beden bütünlüğünü yeniden kurmak: seçenekler ve zamanlama

Meme rekonstrüksiyonunun amacı ve önemi:

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. İlker Altundağ, meme kanseri tedavisinin ardından yapılan rekonstrüksiyonun yalnızca görünümü düzeltmediğini, aynı zamanda hastanın beden algısını ve özgüvenini yeniden kurduğunu vurguluyor. Altundağ’a göre öncelik her zaman sağlıktır; rekonstrüksiyonun nihai hedefi hastanın ameliyat sonrası kendini daha iyi hissetmesini sağlamaktır.

Yöntemler ve doku kaynakları:

Meme rekonstrüksiyonu pek çok farklı teknikle gerçekleştirilebiliyor. Bazı vakalarda silikon protez kullanımı uygundur; diğerlerinde ise hastanın kendi vücudundan alınan cilt ve yağ dokusu tercih ediliyor. Karın, sırt, uyluk veya kalça gibi bölgeler uygun doku kaynağı olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle mikrocerrahi gerektiren yöntemlerden biri olan DIEP tekniğinde, karın bölgesindeki cilt ve yağ dokusu damarlarıyla birlikte alınarak göğse mikroskop altında bağlanıyor.

Zamanlama: aynı anda mı, ertelenmiş mi?:

Rekonstrüksiyonun zamanlaması hastanın durumu ve tedavi planına göre değişiyor. Uygun olgularda mastektomi ile rekonstrüksiyon aynı ameliyatta yapılabiliyor; ancak radyoterapi gibi ek tedaviler planlandığında onarımın ertelenmesi daha doğru olabilir. Altundağ, "Meme rekonstrüksiyonunun son kullanma tarihi yoktur" diyerek, mastektomiden aylar veya yıllar sonra dahi uygun hastalarda rekonstrüksiyon yapılabileceğini belirtiyor.

Radyoterapi planlanan hastalarda dokuların radyasyonun etkilerine karşı değerlendirilmesi ve doğru yöntemin seçilmesi önem taşıyor. Bu nedenle zamanlama kararı multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Estetik uyum ve tamamlayıcı işlemler:

Rekonstrüksiyon yalnızca yeni bir meme oluşturmakla sınırlı değildir; oluşturulan memenin karşı memeyle boyut, şekil ve konum açısından uyumlu olması hedeflenir. Gerekli durumlarda karşı memeye küçültme, dikleştirme veya hacim ayarlaması gibi operasyonlar uygulanabilir. İlerleyen aşamalarda meme başı ve areola yeniden oluşturulabilir; küçük kontur düzensizlikleri ve asimetriler yağ enjeksiyonu ile düzeltilebilir.

Onkolojik güvenlik her şeyden önce gelir: Dr. Altundağ, plastik cerrahinin kanser tedavisi ekibiyle yakın iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini belirtiyor. Genel cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu ve plastik cerrahın birlikte değerlendirmesi, hem kanser tedavisinin etkinliği hem de rekonstrüksiyonun doğru zamanlanması için kritik öneme sahip.

Son olarak Altundağ, rekonstrüksiyonun bir zorunluluk olmadığını hatırlatıyor: bazı kadınlar ameliyat istemeyebilir veya dış protez kullanmayı tercih edebilir. Önemli olan hastaların tüm seçenekler hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olması ve kendi bedeniyle ilgili kararı bilinçli şekilde verebilmesidir. Erken tanı ve doğru tedavi kadar, tedavi sonrasındaki yaşam kalitesinin korunması da meme kanseri mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ UZMANI DR. İLKER ALTUNDAĞ