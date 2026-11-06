Rekor süre içinde hafızlığı tamamlayan öğrenciler Yaşar Çapçı ile buluştu

Erzurum'da hafızlık başarısı müftüye taşındı:

Erzurum Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören ve bir yıldan kısa sürede hafızlıklarını tamamlayarak dikkat çeken öğrenciler, İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından kabul edildi. Ziyarete okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri de eşlik etti; buluşma, hem öğrencilerin gayretinin hem de çevre desteğinin önemini gösteren samimi bir ortamda geçti.

müftünün tebrikleri ve vurguladıkları:

Müftü Yaşar Çapçı, öğrencilerle tek tek ilgilenerek başarılarını tebrik etti ve hafızlığın taşıdığı manevi değere dikkat çekti. Çapçı, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin ve hafız olmanın gençlerin yaşamında kalıcı bir onur olduğunu belirterek, bu sürece katkı veren ailelere, öğretmenlere ve Kur'an kursu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

dualardan hediyelere, geleceğe destek:

Ziyaretin sonunda Müftü Çapçı, genç hafızlar için istikballeri adına dualar etti ve başarılarının devamı dileğiyle öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlik, hem öğrencilerin emeklerinin tanınmasına hem de yerel düzeyde eğitime verilen değerin somut bir gösterisine dönüştü.

ERZURUM RAİF AZAK İMAM HATİP ORTAOKULU’NDA EĞİTİM GÖREN VE BİR YILDAN KISA BİR SÜRE GİBİ REKOR BİR SÜREDE HAFIZLIKLARINI TAMAMLAYAN BAŞARILI ÖĞRENCİLER, İL MÜFTÜSÜ YAŞAR ÇAPÇI TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.