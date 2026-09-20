Rektör Akkaya otogarda karanfil ve rehberlikle yeni öğrencileri karşıladı

Rektör Akkaya otogarda karanfille yeni öğrencileri karşıladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bu yıl da geleneksel uygulamayı sürdürerek 2026-2027 eğitim öğretim döneminde kaydolan öğrencileri otogarda karşıladı. Karşılama etkinliğine Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile birlikte üniversitenin akademik personeli katıldı; öğrenciler ve ailelerine çiçek takdim edilip sıcak karşılamada bulunuldu.

Karşılama etkinliği ve üniversite temsiliyeti:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek hem şehre hem de üniversiteye hoş geldiniz dileklerini iletti. Rektör Akkaya, 2026-2027 akademik yılının Bartın Üniversitesi’nde pazartesi günü başlayacağını hatırlatarak öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Stantlar ve rehberlik hizmetleri:

Otogarda açılan stantlarda, Hacı İbrahim Paşa ve Çeşm-i Cihan ile birlikte üniversite temsilcileri öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı ve tanıtım çalışmaları yaptı. Üniversite akademisyenlerinin yurtların önünde kurduğu stantlarda da eğitim ve kampüs yaşamına ilişkin detaylı bilgiler sunuldu; böylece yeni öğrencilerin yönlendirilmesi ve sorularının giderilmesi amaçlandı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere sunulan bilgilendirmeler, BARÜ'nün eğitim imkanları ve kampüs yaşamına hızlı uyum sağlamaları için planlandı. Üniversite yetkilileri, yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere verimli bir eğitim yılı diledi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA BU YIL DA OKULA YENİ KAYDOLAN ÖĞRENCİLERİ OTOGARDA KARŞILAMAYI BU YIL DA SÜRDÜRDÜ.