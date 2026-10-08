Rektör ilk derste babası ve lise öğretmeniyle aynı sınıfta yer aldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesindeki Tazelenme Üniversitesi yeni eğitim döneminin açılışını 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "ilk ders" programı ile yaptı. Programa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı. İlk dersi veren Rektör Yılmaz, uygulamanın üniversitede başarıyla sürdüğünü ve programa katılımın öğrenme kültürünü güçlendirdiğini belirtti.

programın amacı ve mesajı:

Yılmaz, Tazelenme Üniversitesi uygulamasının hayat boyu öğrenme anlayışını pekiştirdiğini vurguladı. Eğitimin yaşla sınırlanamayacağını söyleyen Rektör, farklı yaş gruplarının bilgi ve deneyimlerini paylaşmasının öğrenme sürecini zenginleştirdiğini ifade etti. Ayrıca gönüllü akademisyenlerin paylaşımlarının önemine dikkat çeken Yılmaz, derslerin karşılıklı etkileşimle verimli geçtiğini aktardı. Öğrencilerin programa erişimini kolaylaştırmak için sağlanan ulaşım desteğinin sürdürüleceği bilgisi de paylaşıldı.

özel öğrenci katılımları ve kapanış:

Program sırasında dikkat çeken ayrıntılardan biri, Rektör Yılmaz'ın öğrencileri arasında babası ile lise dönemindeki İngilizce öğretmeninin de bulunmasıydı. İlk dersin ardından Yılmaz, katılımcılara kimlik kartlarını takdim etti. Etkinlik, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı sohbet, ikram ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Organizasyon, üniversitenin hem sosyal hem de eğitim odaklı bir ortam sunduğunun somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDEKİ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİN İLK DERSİNİ VEREN REKTÖR PROF. DR. FATİH YILMAZ’IN ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BABASI VE LİSE DÖNEMİNDEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ DE YER ALDI.