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Rektör Kırışık öğrencilerle yeni döneme bilim ve kültür çağrısı

Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, oryantasyonda öğrencilere TÜBİTAK, ÜNİDES ve kulüplere katılma çağrısı yaptı; kampüs imkânlarını anlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Rektör Kırışık öğrencilerle yeni döneme bilim ve kültür çağrısı

Rektör Kırışık oryantasyonda öğrencilerle bir araya geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yeni akademik yılın ilk gününde düzenlenen oryantasyon programında öğrencilerle buluştu. Türkiye’nin 81 ilinden gelen katılımcılara üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel imkânları hakkında bilgi veren Kırışık, gençleri bilimsel çalışmalara ve kulüp faaliyetlerine aktif katılmaya teşvik etti.

Programda öğrenciler, kampüs yaşamı, araştırma olanakları ve toplulukların işleyişi hakkında detaylı bilgilendirme aldı. Kırışık, üniversitenin hedeflerine ilişkin olarak, "Karabük Üniversitesi, Türkiye’nin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Hem Türkiye’de hem de dünyada her alanda yükselişte olan bir üniversiteyiz ve araştırma üniversitesi olma konusunda hızlı adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampüs imkânları ve araştırma fırsatları:

Rektör Kırışık, öğrencilerin eğitimlerinin yalnızca derslerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak kütüphane kullanımı, sportif faaliyetler ve akademik projelere katılmanın önemine değindi. Öğrencilere özellikle TÜBİTAK ve ÜNİDES projelerinde akademisyenlerle birlikte çalışma fırsatlarını değerlendirmelerini önerdi. Ayrıca takım çalışması ve sosyal sorumluluk becerilerinin gelişimi için üniversitedeki 187 aktif öğrenci kulübüne katılmalarını tavsiye etti.

Kırışık, Karabük’ün sakin ve güvenli yapısının öğrencilere avantaj sağladığını belirterek metropollerde kaybolan zamanın burada kişisel ve akademik gelişime ayrılabileceğini aktardı. Sınav dönemlerinde 24 saat açık olan Kâmil Güleç Kütüphanesi ve kampüsteki çalışma alanlarının verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

KBÜFEST ve oryantasyon gezisi:

Rektör, üniversitede gelenekselleşen KBÜFESTin üçüncüsünün 7 Ekimde gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlikte öğrencilerin kendi memleketlerinin kültürel değerlerini tanıtacağı stantlar kurulacağını belirten Kırışık, "Her bir masada o ilin kıyafetini, kültürünü, tarihini, coğrafi değerlerini ve gastronomisini sergileyeceğiz. Sizler de bu masalarda, bu etkinliklerde yer alabilirsiniz. 81 ili gezmek çok zor ama KBÜFEST’te hepimiz aslında 81 ili gezmiş olacağız." sözleriyle katılım çağrısı yaptı.

Programın ardından öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık eşliğinde Merkez Kampüs’te düzenlenen oryantasyon gezisine katıldı. Sosyal, kültürel ve akademik alanları dolaşan öğrenciler Kâmil Güleç Kütüphanesini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı; gezi sırasında sorularını rektöre yöneltti.

Rektör Kırışık, etkinlik sonunda yeni akademik yılın öğrenciler ve akademik kadro için verimli ve başarılı geçmesini diledi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, ORYANTASYON PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERLE...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, ORYANTASYON PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK KULÜP FAALİYETLERİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) PROJELERİ İLE BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA AKTİF ROL ALMALARI TAVSİYESİNDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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